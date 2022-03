Malamovida a Tivoli, controlli a tappeto: raffica di denunce e multe in poche ore

Continuano i controlli straordinari messi in atto dai Carabinieri: l’obiettivo è finalizzato al contrasto di vari fenomeni di degrado relativi alla cosiddetta “malamovida“. Le attività sono state effettuate nelle serate di venerdì, sabato e domenica. I militari hanno effettuato dei controlli soprattutto nei rispetti dei guidatori, ma, da essi, è emerso anche, in alcuni casi, il possesso degli stupefacenti.

Malamovida a Monterotondo: droga e alcol

A essere controllato maggiormente è stato il Centro Storico , nello specifico le vie con la presenza di numerosi locali. Sono circa un centinaio le persone controllate: due di esse sono risultate in possesso di droga. Il primo di essi è un cittadino romeno residente a Monterotondo e trovato in possesso di circa 50 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana oltre a un bilancino di precisione. E’ stato così deferito a piede libero alla Procura di Tivoli. Un altro avventore proveniente da Capena è invece stato segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore di stupefacenti, per una perquisizione che ha consentito di rinvenirgli addosso 2 grammi di hashish.

Guida in stato di ebbrezza: fermato un ragazzo

Infine, segnaliamo, che un ragazzo di origine sarde, ma sempre residente a Monterotondo, è stato deferito alle autorità poiché si era messo alla guida della sua macchia in stato di ebbrezza: dai controlli è emerso che aveva un tasso alcolemico di 2,30 (il limite consentito è 0,5). Gli è stata immediatamente ritirata la patente e sequestrata la vettura.

(Foto di repertorio)