Maltempo: anche oggi 16 ottobre resta l’allerta meteo per la Regione Lazio

L’ondata di maltempo non dà tregua al Lazio almeno per il momento. Anche oggi, venerdì 16 ottobre 2020, è segnalata il “rischio idrogeologico a causa di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale” (codice giallo).

A Roma l’instabilità è attesa per l’intera giornata con piogge al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutto il territorio. Temperature comprese tra +13°C e +17°C. Nel Lazio il tempo sarà instabile nel corso della giornata con piogge o acquazzoni diffusi su tutto il territorio nelle ore mattutine e serali, locali nevicate in Appennino oltre 1500-1600 metri; migliora tra la sera e la notte.