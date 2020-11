Maltempo in Sardegna, ricognizione elicottero della Protezione Civile





Ricognizione dell’elicottero della Protezione Civile per il maltempo in Sardegna, dove si contano i danni. Tre persone sono morte nel nuorese. Si è spostato dal Nuorese alla Gallura l’allarme. Timori per la valle tra Torpè e Posada, a causa della diga Maccheronis. vbo/r