Manifestazione No-Vax a Roma il 14 febbraio 2022: orario e luogo della protesta

Manifestazione No Vax. Nulla di certo per il momento, solamente tanto rumore soprattutto su Telegram da parte degli organizzatori di quella che probabilmente sarà la prossima rimpatriata contro i vaccini. A lanciare il messaggio è Nicola Franzoni sulla piattaforma, con un video in cui annuncia la reale possibilità del raduno. Pare che dal 10 al 13 febbraio i No Vax abbiano intenzione di riunirsi ai Castelli Romani per continuare la loro propaganda con gli adepti che ormai li seguono a spada tratta. Ma anche per aumentare, certamente, la loro portata mediatica con la speranza di assoldare nuove ”truppe” come spesso denominano i loro seguaci. Il luogo preciso sarebbero i Pratoni dei Vivaro, a pochi passi dalla Capitale, un vasto altopiano che ricade tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, ai Castelli Romani.

Tensioni per la possibile manifestazione No Vax

Il mega raduno desta non poche preoccupazioni, considerando le tensioni e gli scontri che si potrebbero innescare durante le proteste. Il Prefetto di Roma sarebbe già pronto con il divieto, ma l’allerta resta massima. La paura è che si possa passare dalle parole ai fatti, ma soprattuto che il raduno duri diversi giorni. Inoltre, trattandosi di una località a ridosso della Capitale, si pensa che, nel caso dovesse andare in porto, potrebbe estendersi anche in città. E questo, provocando un certo scompiglio oltre che tutti i possibili effetti collaterali di una manifestazione improvvisa e dalle tonalità non proprio pacifiche.