Mare Fuori 5, iniziate le riprese della nuova stagione: l’annuncio della star

L’attrice annuncia l’inizio delle riprese per Mare Fuori 5: la foto Instagram durante lo studio del copione e con una collega.

Sono iniziate le riprese di Mare Fuori 5, la nuova stagione della nota serie televisiva targata RAI e che racconta le vicissitudini dei ragazzi all’interno dell’Istituto Penale per Minori di Nisida a Napoli. L’annuncio legato alla ripartenza dei lavori è stato dato da una star che anche il prossimo anno farà parte del cast: uno scatto Instagram, si è immortalata con il copione a portata di mano e al lavoro per studiare la parte da recitare sul set.

Partono le riprese di Mare Fuori 5

Ad annunciare la ripartenza dei lavori dietro la nuova stagione di Mare Fuori è Giovanna Sannino, che all’interno della serie tv è Carmela, ovvero la moglie di Edoardo. Al momento, guardando le immagini del suo profilo Instagram, il suo personaggio sarebbe confermato all’interno della quinta stagione del programma. Più incerto il futuro del personaggio interpretato da Matteo Paolillo, soprattutto dopo il finale dell’ultimo capitolo della serie e alcune dichiarazioni rilasciate dal cantante nei mesi scorsi.

La stesura della nuova stagione per la serie televisiva Rai

Il post di Giovanna Sannino è eloquente, con l’attrice che mostra un momento di lavoro mentre è impegnata nello studio di un copione legato a Mare Fuori 5. Insieme a lei anche una ragazza, che si distingue per un “13” tatuato sul proprio dito medio: pur se non si vede in volto, il tatuaggio apparterrebbe a Maria Esposito, ovvero la famosa Rosa Ricci della serie televisiva. E’ plausibile come le ragazze, all’interno dello scatto, si siano immortalate mentre studiavano una scena da svolgere insieme: situazione plausibile, considerato come Carmela sia legata da un’amicizia con Rosa e sia indirettamente coinvolta con la morte di Don Salvatore.

La foto, che vede la didascalia “Dump fine mese trotterello”, farebbe intuire come i lavori dietro Mare Fuori 5 siano partiti almeno dall’inizio di questo mese. Ora sarà da scoprire quali attori saranno confermati nella nuova stagione: Massimiliano Caiazzo, ovvero Carmine Di Salvo, ci sarà?