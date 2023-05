Matched betting: tutto ciò che c’è da sapere sul fenomeno delle scommesse sportive

L’oggetto della nostra guida di oggi è un argomento che, di fatto, interessa un cospicuo numero di persone. Tratteremo, infatti, di guadagni e, nella fattispecie, di scommesse sportive, seppur in una chiave del tutto inedita. Questo approfondimento è, infatti, dedicato ad uno dei fenomeni che, in particolare negli ultimi anni, ha maggiormente spopolato nel panorama di riferimento: il matched betting. Quando si parla di questa pratica si fa riferimento ad una peculiare strategia di scommesse che utilizza le promozioni e i bonus offerti dai bookmaker. In questo modo, chi pratica il matched betting può ottenere un profitto matematico al di là dell’esito della partita.

Storicamente, il matched betting nasce in Regno Unito. Negli ultimi tempi, però, ha avuto modo di diffondersi in maniera particolarmente copiosa in ogni angolo del globo. Ad oggi, il matched betting viene considerato una forma di investimento a basso rischio, data la sua natura matematica e il fatto che non si basa sulla fortuna, presentando – quindi – entrate garantite. In ogni caso, ci sono degli accorgimenti da prendere quando si mette in pratica questa tipologia di scommessa, in modo da non commettere errori di calcolo. È per questo motivo che occorre, in primo luogo, studiare le dinamiche ad essa relative, per poi procedere nel pratico. A tal proposito, accorrono in aiuto gli articoli di Valerio Novelli di Monetizzando.it dedicati all’argomento e realizzati in collaborazione con Ninjabet, una delle piattaforme migliori per chi vuole provare a guadagnare con il matched betting. Questi articoli sono utili per imparare le nozioni di base necessarie per praticare il matched betting con dimestichezza, ma, insieme alle informazioni, è necessario utilizzare strumenti ad hoc, come quelli offerti da servizi di matched betting che si occupano di analizzare quote e suggerire quali operazioni effettuare.

In linea generale, comunque, questa tipologia di investimento presenta diversi vantaggi, a fronte – come detto – di pochi fattori di rischio. Anche nel caso del matched betting, comunque, è necessaria una formazione di base ed una minima conoscenza dei dati presi in esame. Scopriamo, nelle prossime righe, alcuni cenni relativi al matched betting e ai suoi molteplici vantaggi.

Come funziona il matched betting, tutte le info

Prima di scoprire i vantaggi del matched betting, riteniamo opportuno fornire delle nozioni relative al funzionamento di questo metodo di investimento che, come già precedentemente accennato, presenta una bassa percentuale di rischio. Innanzitutto, l’utente deve trovare un bookmaker che offra bonus e promozioni. Molti di questi offrono opportunità vantaggiose. Occorre, dunque, cercare quello che meglio si adatta alle proprie esigenze.

In secondo luogo, occorre trovare un evento sportivo su cui scommettere. Sia che si tratti di una partita di calcio, di una corsa di cavalli o di qualsiasi altra tipologia di evento, è importante scegliere attentamente la tipologia. A questo punto, si fa una scommessa, assicurandovi di piazzare la scommessa su entrambi i risultati possibili, in modo da ottenere il bonus indipendentemente dall’esito.

Non è tutto, nel matched betting si eseguono scommesse contrarie su una piattaforma differente, in modo da eliminare il rischio di perdita e garantirsi un profitto. Alla fine dell’evento, si potrà riscuotere la cifra. Il matched betting si basa sulla ripetizione del processo, ma è fondamentale pianificare il tutto a fondo e fare attenzione ai dettagli in modo da eseguire il procedimento con successo, evitando eventuali errori o malintesi, ecco perché esistono servizi che “fanno il lavoro sporco” e ci permettono di avere un quadro semplice su bonus e scommesse da piazzare.

Tutti i vantaggi del matched betting

Come già precedentemente accennato, il matched betting presenta diversi pregi. Innanzitutto, il profitto è, in questo caso, garantito, visto che questo metodo di investimento si basa sulla matematica, scommettendo su tutti i risultati possibili per un determinato evento sportivo.

Questo prevede, dunque, anche una percentuale di rischio molto bassa, tenendo anche conto del fatto che chi gioca in questo modo ha a disposizione i bonus di benvenuto dei bookmaker e, quindi, non deve impiegare il proprio denaro. Il matched betting può essere messo in atto in qualsiasi momento, avendo bisogno solo di un dispositivo connesso ad internet e di una cifra iniziale che servirà per pagare uno dei servizi di matched betting, e i depositi iniziali sui bookmaker.