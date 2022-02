Matteo Berrettini a Sanremo 2022, chi è il tennista italiano: età, classifica, Instagram, fidanzata

Sta per debuttare la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e i primi big in gara saliranno sul palco dell’Ariston. Ma non solo perché gli ospiti speciali non mancheranno: dopo i Maneskin arriveranno anche i Meduza, poi ci sarà il campione Matteo Berrettini.

Chi è Matteo Berrettini, il tennista italiano: età, carriera, classica

Matteo Berrettini è nato a Roma il 12 aprile del 1996 ed è numero 9 della classifica ATP. Tra l’altro, è l’unico tennista italiano di sesso maschile della storia ad aver raggiunto in singolare almeno gli ottavi di finale in tutti i quattro tornei del Grande Slam, arrivando in semifinale sia agli US Open del 2019 sia a Wimbledon del 2021. Nel 2019 è diventato il terzo italiano a qualificarsi per le ATP Finals e sempre nello stesso anno ha raggiunto l’ottavo posto nel ranking ATP.

Chi è la fidanzata di Matteo Berrettini?

Matteo Berrettini è fidanzato con la collega Ajla Tomljanovic: i due si sono conosciuti proprio nel 2019 a Wimbledon e non si sono più separati.

Matteo Berrettini: Instagram

Molto seguito su Instagram, Matteo Berrettini con l’account @matberrettini vanta 367 mila followers.