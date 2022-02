Matteo Parmeggiani, chi è il direttore d’orchestra: età, carriera, Bologna, Annamaria di Lauro e la proposta di matrimonio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Matteo Parmeggiani, ma conosciamolo meglio!

Matteo Parmeggiani: chi è, età, carriera

Matteo Parmeggiani è nato a Bologna il 6 dicembre del 1988 e fin da piccolo ha studiato pianoforte, poi composizione e direzione d’orchestra. Ha collaborato con diverse realtà musicali della sua città, poi ha lavorato come assistente alla direzione in molte produzioni operistiche come ‘Romeo et Juliette’, Carmen e la Traviata di Verdi. Come insegnante di orchestra, invece, ha collaborato con Paolo Grazia, Paolo Mancini e nel 2012 ha vinto il Primo posto al concorso di direzione d’orchestra e borsa di studio Galletti a Bologna. E ancora, nel 2013, seppur così giovane, ha fondato l’Orchestra Senzaspine, una formazione unica nel suo genere, di circa 90 elementi.

Matteo Parmeggiani e la proposta di matrimonio ad Annamaria di Lauro

Durante il tradizionale concerto di fine anno Bollicine dell’Orchestra Senzaspine, il direttore d’orchestra e fondatore Parmeggiani ha chiamato sul palco Annamaria di Lauro, la flautista, e tra lo stupore di tutti le ha chiesto: ‘Mi vuoi sposare?’. E’ partito così il Valzer dei fiori, tra commozione e applausi. Insomma, una proposta da sogno!

Instagram

Ha un profilo Instagram: questo è l’account @matteoparmeggiani