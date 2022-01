Maxi incendio nell’azienda agricola: in fiamme centinaia di balle di fieno

Attimi di paura la scorsa notte ad Artena a seguito di un’ incendio all’interno di un’anzienda agricola. Le cause del rogo, avvenuto sabato intorno alle 20, sono ancora da chiarire.

In fumo centinaia di balle di fieno

Nell’incendio sono andate in fumo circa una centinaia di rotoballe di fieno. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Collferro e i carabinieri che stanno attualmente svolgendo le indagini. Le fiamme erano così alte che sono state viste a diverse centinata di metri dal rogo, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.