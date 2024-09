McDonald’s Roma, offerta di lavoro per il nuovo fast food a Primavalle

McDonald’s apre nuove posizioni lavorative a Roma: ricerca nuovo personale per il ristorante nella zona di Primavalle

McDonald’s torna a investire a Roma, annunciando l’apertura nel quartiere di Primavalle. Come annunciato nelle settimane scorse su Il Corriere della Città, la nuova catena di fast food ha comunicato quasi a sorpresa l’inaugurazione di un nuovo store nella Capitale d’Italia. Per l’attività commerciale che sorgerà nel XIV Municipio, la catena di ristorazione ha aperto negli ultimi giorni delle nuove posizioni lavorative.

McDonald’s cerca lavoratori per il nuovo ristorante di Roma nella zona di Primavalle

McDonald’s ha già aperto le posizioni lavorative per il locale di Primavalle. Come spiega l’annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda, i lavoratori dovranno operare in due settori: la cucina e la sala. Per quello che concerne le mansioni della cucina, l’addetto assunto dovrà “preparare prodotti dalla qualità eccellente, collaborare con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, avrà la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione”. Per le mansioni di sala, invece “si occuperà di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti”.

I requisiti per rispondere all’offerta di lavoro

Le persone che vorranno candidarsi per lavorare all’interno del nuovo ristorante di McDonald’s a Primavalle, dovranno rispondere a dei precisi requisiti. Sul sito della catena di ristorazione, tali caratteristiche vengono descritte così:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

La domanda per candidarsi alle posizioni lavorative, per le persone interessate, potranno essere inviate alla sezione “Lavora con Noi” del sito ufficiale di McDonald’s.