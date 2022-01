Mercati finanziari: cosa aspettarsi da Wall Street e borse europee? Il punto degli esperti

La congiuntura economica attuale preoccupa molti investitori che si chiedono cosa sia lecito attendersi da Wall Street e dalle borse del Vecchio Continente nei prossimi mesi. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente turbolenti per i mercati, con i timori legati ai venti di guerra provenienti dalla Russia che si sono legati a quelli riguardanti i dati dell’inflazione e della crisi energetica. L’insieme di questi fattori ha spinto al ribasso diversi listini che hanno poi operato un parziale rimbalzo dopo le indicazioni della Banca Centrale degli Stati Uniti.

Nello specifico gli investitori stanno attendendo di capire se la Fed procederà con gli attesi rialzi sui tassi d’interesse, secondo molti analisti necessari per contrastare gli effetti dell’inflazione. Il compito della Banca Centrale Statunitense in questa fase particolarmente delicata è quindi molto importante. Stando al parere di vari esperti del settore, i listini continueranno ad attraversare una forte stagione di volatilità, almeno per le prossime settimane e forse anche per dei mesi.

In generale oggi i mercati finanziari mostrano infatti un sentiment di timore, sul quale ha pesato anche il riacutizzarsi dell’emergenza da Covid 19. In particolare la pandemia continua a limitare notevolmente le attività produttive e commerciali, soprattutto in Cina, e questo ha sicuramente delle ripercussioni non positive su tutto il settore. Al tempo stesso però l’analisi fondamentale delle principali aziende mostra dei dati solidi e questo potrebbe assicurare fluttuazioni non troppo consistenti nel breve e nel medio termine.

Impatto sulle strategie d’investimento

Alcune delle tematiche che possono essere approfondite su questo sito e che risultano molto utili in questa fase sono ad esempio:

Valutazione investimento in etf.

Utilizzo dei beni di rifugio .

. Ricorso ai fondi d’investimento.

Uso del copy trading .

. Analisi tecnica e fondamentale.

Controllo dei rischi.

Utilizzo delle simulazioni.

In generale quindi è sempre molto importante prendere in analisi diversi fattori e realizzare una strategia di diversificazione. Quest’ultima componente è indispensabile per ridurre i rischi e ottenere una maggiore stabilità. Inoltre può essere molto utile, per chi investe tramite il trading online, abbinare alla diversificazione anche l’utilizzo dello stop loss. Nello specifico questo è uno strumento automatico che permette ad ogni investitore di determinare in anticipo la cifra che è disposto a perdere.

Lo stop loss fa poi sempre scattare la vendita automatica al raggiungimento del valore prestabilito, in modo da ridurre al minimo le perdite. Inoltre lo stop loss può essere anche spostato nel corso del tempo, persino in territorio positivo, in modo tale da sfruttare l’automatismo per la vendita quando sui listini si verificano delle inversioni di tendenza. I beni di rifugio, come l’oro, l’argento, il petrolio, il rame e il platino continuano ovviamente ad avere una notevole importanza in queste fasi molto movimentate.

Possibili scenari futuri

I prossimi mesi continueranno ad essere contraddistinti quindi da un notevole livello di volatilità, su cui verosimilmente influiranno in maniera positiva le decisioni della Banca Centrale Americana. Queste ovviamente influiranno in modo diretto e quasi immediato anche tutti i listini europei, così come l’andamento del cambio monetario tra euro e dollaro. In generale è molto importante considerare però anche che le perdite delle ultime settimane potrebbero rappresentare per molti un ottimo punto d’ingresso.

Di conseguenza è assolutamente indispensabile per gli investitori mostrare molta cautela e operare con una buona consapevolezza dell’attuale congiuntura economica. Da un lato questa infatti può apparire un buon momento per investire, dall’altro è sempre importante ricordare che la fase d’instabilità è tutt’altro che conclusa e che è sempre assolutamente indispensabile considerare anche i rischi che ogni singolo investimento comporta.

Per questo motivo appare quindi molto importante valutare con estrema attenzione ogni passo e la parola d’ordine resta “diversificare“. A tal riguardo possono sicuramente risultare molto utili anche gli etf che rappresentano per loro natura un investimento particolarmente incentrato sulla differenziazione e quindi sull’abbassamento del margine di rischio.