Messa di Santo Stefano in tv: orario di martedì 26 dicembre 2023 e dove vederla in diretta

Messa di Santo Stefano, dove vedere le celebrazioni. Orari e riferimenti per chi non può recarsi nei luoghi di culto e i semplici estimatori.

Santo Stefano vuol dire anche raccoglimento. Le feste procedono al meglio per molti, ma c’è anche chi allo sfarzo e alle tavolate preferisce qualcosa di più semplice e spirituale. La Santa Messa di Santo Stefano è un appuntamento caro a molti che non rinunciano alla spiritualità in un giorno così particolare. Questo vuol dire anche sintonizzarsi davanti alla televisione per cercare la Messa di Santo Stefano che è necessaria per avviare un cammino condiviso nella cristianità dopo l’anno importante di Pontificato che ha scandito un’altra stagione cruciale per Papa Francesco.

La comunità cristiana si sta lentamente avvicinando all’Anno Santo, un Giubileo che significa molte cose. Anche sul piano dell’accoglienza e della concezione della diversità. La parità di genere è un aspetto molto caro al Santo Padre al punto che si è speso per il ruolo delle donne nella chiesa e ha anche accolto la benedizione per le coppie dello stesso sesso che afferiscono alla chiesa cattolica. Un percorso ancora molto lungo che prevede fermate intermedie di profonda e capillare importanza. Anche di questo si disquisirà nella funzione del 26 dicembre.

Messa di Santo Stefano, dove vederla in tv: orari e canali di riferimento

Una volontà, quella di includere chiunque nella chiesa del futuro, che passa dalla tolleranza unanime. Un valore coltivato per mettere a freno quella sequela di pregiudizi che hanno portato alla maturazione di steccati da abbattere e stereotipi da smontare. Una virtù che con il tempo sarà apprezzata – quella della condivisione oltre le etichette e le classificazioni – grazie anche all’operato di Papa Francesco che affianca il concetto di rivoluzione a quello di integrità.

Un binomio non impossibile, ma attuabile grazie a quello che i cattolici stanno costruendo – al netto di polemiche e derive politiche di ciascuna fazione – nella visione di un futuro più ampio e fatto di nuove possibilità. Tornando alla funzione, sarà disponibile su Canale 5 a partire dalle 10.00 mentre su Raiuno e RaiPlay sarà visibile a partire dalle 11.55. Prima visione e streaming si incontrano al servizio dei fedeli.