Messa in Tv oggi domenica 30 gennaio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 30 gennaio 2022. Come ogni domenica, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire la messa in televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare la messa in tv oggi domenica 30 gennaio? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 3o gennaio 2022.

Su Rai 1 dopo il programma A sua immagine, condotto come sempre a partire dalle 10.30 da Lorena Bianchetti, ci sarà la Santa Messa. L’appuntamento con la liturgia è alle 10.55 dal Santuario Basilica di Maria Ausiliatrice (Torino). Ma non finisce qui. Alle 12, come sempre, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa in Tv: ecco dove guardarla oggi domenica 3o gennaio in tv su Canale 5

Sarà possibile guardare la messa in Tv anche su un altro canale. Un’altra funzione religiosa viene infatti svolta alle ore 10 e trasmessa in tv da Canale 5. Anche in questo caso è possibile guardare la messa in diretta streaming tramite il portale MediasetPlay.it.