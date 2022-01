Messa in Tv oggi domenica 9 gennaio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video)

Messa in tv domenica 9 gennaio 2022. Come ogni domenica, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire la messa in televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare la messa in tv oggi domenica 9 gennaio? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 9 gennaio 2022.

Alle 10.55 su Rai 1 ci sarà la Santa Messa in onda dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore in Pianella, a Pescara. Poi, alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.

Messa in Tv: ecco dove guardarla oggi domenica 9 gennaio in tv su Canale 5

Sarà possibile guardare la messa in Tv anche su un altro canale. Un’altra funzione religiosa viene infatti svolta alle ore 10 e trasmessa in tv da Canale 5. Anche in questo caso è possibile guardare la messa in diretta streaming tramite il portale MediasetPlay.it.