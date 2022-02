Messaggi di auguri per San Valentino 2022: frasi, aforismi e citazioni famose da inviare su WhatsApp e Facebook

Frasi per San Valentino, la festa degli innamorati, che è ormai alle porte: il 14 febbraio, in tutta Italia, si celebra questo avvenimento romantico dedicato alle coppie. Dopo la situazione dello scorso anno, causata dal coronavirus, questo 2022 le cose tornano normali, almeno per molte persone. Vediamo quali sono i messaggi carini da inviare su WhatsApp al proprio partner per fare gli auguri di buon San Valentino.

Oltre al dolce regalo per lui e per lei, sono in tanti gli innamorati che su Internet hanno iniziato a cercare le migliori frasi per San Valentino 2022, sperando di trovare il messaggio giusto e romantico per dichiarare il proprio amore al partner.

In questo articolo abbiamo raccolto le migliori frasi per San Valentino, pronte per essere personalizzate ed inviate su WhatsApp ma anche su Facebook Messenger, SMS o altri social network come Instagram o Twitter. Ecco una raccolta di frasi, aforismi e citazioni famose da inviare per augurare un buon San Valentino 2022.

Aforismi famosi per San Valentino 2022

Le migliori frasi per fare gli auguri di Buon San Valentino 2022 al proprio partner. I messaggi riportati di seguito possono essere inviati al proprio lui o lei attraverso WhatsApp o altre app di messaggistica come Telegram, Viber, Facebook o Instagram.

E che cos’è un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t’amo, un segreto detto sulla bocca. (Edmond Rostand)

Essere amati profondamente da qualcuno ci rende forti; amare profondamente ci rende coraggiosi. (Leo-Tzu)

Ama e fai quel che vuoi. (Sant’Agostino)

Con te non posso vivere né senza di te. (Marziale)

Dammi mille baci e quindi cento e quindi altri mille e altri cento e poi di nuovo mille e ancora cento. (Catullo)

Il vero amore non ha mai conosciuto misura. (Properzio)

L’amore è la poesia dei sensi. (Honoré de Balzac)

Ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime dell’intera mia vita! E se Dio vuole, ancor meglio t’amerò dopo la morte. (Elizabeth Barrett Browning)

Il cuore ha le ragioni che la ragione non conosce. (Blaise Pascal)

Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo. (Neruda)

Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. (Rosamunde Pilcher)

Nell’amore c’è sempre un po’ di follia. Ma nella follia c’è sempre un po’ di saggezza. (Friedrich Nietzsche)

Amarti è la cosa migliore che mi sia mai capitata… Buon San Valentino Amore Mio!

Voglio rendere la nostra vita così meravigliosa che ogni giorno sembrerà San Valentino. Tanti auguri amore mio!

Amami poco, ma amami a lungo. (Robert Herrick)

L’amore non ha nulla a che vedere con ciò che ti aspetti di ottenere – solo con ciò che ti aspetti di dare – cioè tutto. (Katharine Hepburn)

Sognavo di trovare l’amore della mia vita, ed eccoti qui. Buon San Valentino amore mio!

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

Sapevo che quando ti avrei incontrato sarebbe stata un’avventura. (A. A. Milne)

Amo amarti… Buon San Valentino!

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. (Albert Camus)

Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, prima ancora che sapessi cosa stavo cercando. (Emma Chase)

Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi. (Erri De Luca)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere se tu non sei là a dividerlo con me. (José Ortega y Gasset)

Invecchia con me! Il meglio deve ancora venire. (Robert Browning)

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

Citazioni famose per la festa degli innamorati

Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità. L’amore non è un problema, come non lo è un veicolo; problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada. (Franz Kafka, Conversazioni con Gustav Janouch)

Che l’amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore. (Emily Dickinson, Poesie)

L’amore è come le epidemie: più uno lo teme, più è esposto al contagio. (Nicolas de Chamfort, Massime e pensieri)

V’è nel sentimento dell’amore qualcosa di singolare, capace di risolvere tutte le contraddizioni dell’esistenza e di dare all’uomo quel bene completo, la cui ricerca costituisce la vita. (Lev Toltsoj, Anna Karenina)

L’amore non dura se togli ogni lotta. (Ovidio, Amores)

Un vero amore non sa parlare. (William Shakespeare, I due gentiluomini di Verona)

L’amore, di qualunque specie, non è mai triste. (Aldo Palazzeschi, Le sorelle Materassi)

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare (Wystan Hugh Auden)

L a più grande felicità della vita è essere sicuri di amare. (Victor Hugo)

Io sarò poeta, e tu poesia. (François Coppée)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka)

La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è. (Victor Hugo)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

La amo e questo è l’inizio e la fine di tutto. (Francis Scott Fitzgerald)

Che cosa resta della vita, se non l’aver amato? (Victor Hugo)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te. (Elizabeth Barrett Browning)

Vorrei essere almeno la mano che ti protegge – una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro. (Cesare Pavese)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me cercherai qualcosa che mi appartiene. (Pablo Neruda)

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. (William Shakespeare)