Meta investe sull’IA: Zuckerberg annuncia i nuovi prodotti per i social, ma il metaverso non è accantonato

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha riportato un utile di 5,7 miliardi di dollari nel primo trimestre di quest’anno, superando le aspettative degli analisti, nonostante le difficoltà del periodo, caratterizzato da numerosi tagli di posti di lavoro. Il fatturato totale è stato di 28,6 miliardi di dollari, mentre il numero di utenti attivi su Facebook ogni mese ha superato i tre miliardi. Secondo quanto reso noto dall’azienda, l’intelligenza artificiale sta contribuendo a generare risultati positivi in tutti i settori dell’attività. “La nostra community continua a crescere”, ha dichiarato il CEOMark Zuckerberg. “Inoltre, stiamo diventando sempre più efficienti, in modo da poter costruire prodotti migliori e più velocemente, e posizionarci al meglio per realizzare la nostra visione a lungo termine“.

Meta e l’espansione dell’IA: Zuckerberg presenta le nuove opportunità per i social

Secondo quanto affermato da Zuckerberg agli investitori, Meta vede “un’opportunità di introdurre agenti di intelligenza artificiale a miliardi di persone in modo utile e significativo “. Sebbene non abbia fornito molti dettagli, ha dichiarato che l’azienda sta “ esplorando esperienze di chat su WhatsApp e Messenger , strumenti di creazione visiva per post su Facebook e Instagram, pubblicità e, in futuro, esperienze video e multimodali. L’azienda ha l’intenzione di commercializzare la sua IA generativa privata , seguendo l’esempio di Google nella ricerca di applicazioni pratiche per questa tecnologia, costantemente al centro di dibattiti odierni.

Nuovi prodotti Meta basati sull’IA generativa: il lancio è previsto nei prossimi mesi

Le recenti notizie sulla crescita di Meta e i suoi piani per l’espansione dell’IA potrebbero essere viste come un’ opportunità di investimento per i trader che possono acquistare le azioni della holding attraverso i migliori siti di trading online come ActivTrades , broker pluripremiato che non impone commissioni e offre spread ridotti. Sebbene Meta abbia istituito il laboratorio di ricerca sull’IA di Facebook nel 2013 , non ha ancora fatto grandi progressi in questo campo, a differenza di altre grandi aziende tecnologiche come Microsoft . Tuttavia, Zuckerberg ha assicurato che la sua società non è più indietro nella costruzione della propria infrastruttura di intelligenza artificiale, e ha annunciato che nei prossimi mesi verranno rilasciati i prodotti Meta basati sulla tecnologia di IA generativa.

Zuckerberg rassicura: gli sviluppi nel campo IA non avverranno a scapito del metaverso

L’impegno di Meta nel campo dell’IA potrebbe così posizionare l’azienda come leader nella fornitura di soluzioni basate su questa tecnologia in futuro, mentre il lancio imminente di nuovi prodotti basati sull’IA generativa potrebbe tradursi in un aumento significativo delle entrate del colosso dei social e in un’ulteriore crescita della piattaforma. Questi prodotti saranno in grado di creare istantaneamente frasi e grafiche, rappresentando un notevole passo avanti nell’uso dell’IA per la creazione di contenuti. Secondo quanto dichiarato da Zuckerberg, gli sviluppi in questo campo non avverranno a scapito del metaverso, il progetto di realtà virtuale di Meta. Nonostante la fuga di notizie sull’andamento altalenante della holding, Zuckerberg ha rassicurato che la società non sta abbandonando il progetto del metaverso e ha affermato che il prossimo visore VR Quest sarà presentato entro la fine dell’anno.

