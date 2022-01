Meteo, allerta gialla per il vento a Roma: calo delle temperature e neve anche a bassa quota

Allerta gialla per il vento a Roma. Una domenica di maltempo quella che ha interessato la regione Lazio. Messe alle spalle le miti temperature del Capodanno, l’inverno è ormai arrivato. Ne dà conferma l’abbassamento delle temperature che si è registrato questi giorni, nonchè la presenza di una leggera ma continua pioggia che oggi ha interessato la Capitale.

Allerta gialla per il vento a Roma e neve a bassa quota

Una domenica tipicamente invernale quella che si è registrata oggi in alcune province nella Capitale, con scenari mozzafiato. Ciò è stato possibile perchè l’abbassamento della temperature ha determinato la presenzadi fenomeni nevosi. Nevica a Rieti, nella Ciociaria ed anche in provincia, dove fenomeni nevosi si sono registrati ,sopra i 500 metri, a Capranica e a San Vito Romano.

Il maltempo tuttavia non abbandonerà la Capitale, come spiega la Regione Lazio in un bollettino: ‘Alla serata di oggi, domenica 09 gennaio 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale. Forti mareggiate lungo le coste esposte. E’ altresì in corso di validità l’avviso di condizioni meteo avverse n.22002 del 08.01.2022 con indicazione che: dal mattino di oggi, domenica 09 gennaio 2022 e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati’.

Il relazione a questo bollettino, il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta e criticità, inoltrando di conseguenza un ulteriore bollettino di allerta gialla per vento su tutte le zone del Lazio e di allerta gialla per neve sull’ Appenino di Rieti, sull’Aniene e sul bacino del Liri.