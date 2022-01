Meteo Febbraio 2022, freddo e neve fino a quote molto basse: le previsioni

Meteo Febbraio, arriverà la neve e il grande freddo? In molti stanno cercando la neve per poter finalmente andare a sciare, cosa che non hanno potuto fare nei mesi passati. In molte zone, infatti, rispetto al passato non ci sono state le nevicate copiose che hanno permesso di godere della stagione invernale, segno ineluttabile dei cambiamenti climatici in atto e dell’innalzamento delle temperature.

Per quanto riguarda il mese di Febbraio, almeno fino al giorno di San Valentino, le previsioni fatte da Ilmeteo.it parlano di una stagione invernale ancora nel pieno con “sorprese e grosse novità” per gli amanti del freddo e della neve a anche a bassa quota. Ci dobbiamo quindi aspettare ondate di neve e gelo sulla nostra penisola, ma vediamo qualcosa nel dettaglio.

Meteo febbraio: neve e freddo

A febbraio ci sono picchi estremi dovuti alla definitiva rottura del Vortice Polare, come spiegano gli esperti: le masse d’aria gelida si spostano verso sud, arrivando anche in Italia. Questo è un fenomeno che viene scatenato dalle alte latitudini polari, lo stratwarming: si tratta di un intenso riscaldamento della stratosfera terrestre, sopra la regione artica, che arriva anche a 40°C nel giro di pochissimi giorni ed espandendosi crea ripercussioni sul Vortice Polare nel giro di due settimane o un mese al massimo e creando ondate di freddo anche sull’Italia.

Febbraio: neve a quote basse e temperature sotto la media

Nel mese di febbraio in Italia ci saranno correnti fredde da Nord verso Sud a causa di poderosa massa d’aria gelida di origine artica. La causa è una corrente che potrebbe formarsi a fine gennaio tra la Penisola Scandinava e la Russia con valori di circa -20°C: se questa previsione dovesse essere confermata, avremmo la prima metà del mese con temperature sotto la media e con neve anche a quote molto basse. Al momento queste, trattandosi di previsioni a lungo termine, sono solo una visione generale sul tempo atteso e non una previsione dettagliata.