Meteo Italia, da San Valentino 2022 tornano pioggia e neve a bassa quota: le previsioni per i prossimi giorni

Giornate quasi primaverili, forse ‘anomale’ per il periodo, con il sole che da giorni splende in cielo. Eppure la tregua sembra quasi finita perché da domenica in Italia è prevista una perturbazione e San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, potrebbe essere all’insegna della pioggia, del freddo e addirittura della neve a bassa quota.

Meteo Italia weekend 12 e 13 febbraio 2022: le previsioni

Come spiegano gli esperti di Meteo 3B, nel corso della domenica, il 13 febbraio, le condizioni meteo andranno a peggiorare sulle Regioni tirreniche, poi da San Valentino la perturbazione interesserà tutta l’Italia, a partire dal Nord. E’ per questo che lunedì 14 febbraio sarà una giornata caratterizzata da maltempo in intensificazione, con piogge e rovesci dal Nordovest al Triveneto. Ma non solo. Potrebbe nevicare sulle Api dai 700/1000 metri e a tratti anche a quote più basse.

Meteo Italia: le previsioni dal 14 febbraio 2022

Sempre stando al Meteo 3b, martedì 15 febbraio la perturbazione dovrebbe abbandonare il Nord Italia e dovrebbero esserci delle schiarite. Ma, purtroppo, il maltempo colpirà il Centro-Sud, con precipitazioni abbandonati e neve sull’Appennino. Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio, delle piccole manovre atlantiche da venerdì sera riguarderanno i settori centro orientali dell’Europa, così aumenterà la nuvolosità prima al Nord, poi da sabato al Centro-Sud, quindi anche nella Capitale. A Roma, infatti, sabato è prevista pioggia la sera, mentre domenica il tempo dovrebbe essere incerto con pioviggine e schiarite.