Meteo Italia, torna la neve a fine novembre 2021: ecco dove e quando

E’ previsto un cambio climatico a partire da domenica. Sebbene l’anticiclone presente nella prima parte del fine settimana inizierà a indebolirsi già da domenica stessa, si prevede freddo, pioggia e anche un po’ di neve. Proprio nella serata di questo stesso giorno, sulla zona alpina (circa 1500 m) si vedrà qualche debole fiocco di neve. Ma il freddo non si arresta: per tutta la settimana, infatti, previsto un abbassamento di temperatura e varie precipitazioni a causa di correnti artiche. L’inverno sta davvero arrivando e la settimana che verrà ne sarà una prova.

Il meteo di lunedì, martedì e mercoledì

Iniziamo la settimana con lunedì 22 novembre e forti temporali, specie sulla zona del mar Tirreno e sull’Emilia Romagna a causa di un vortice ciclonico posizionato proprio sul mare. Piogge previste anche anche sul Piemonte, bassa Lombardia, Veneto e Fiuli Venezia Giulia. Prevista invece la neve sulle Alpi centro-occidentali (1300-1500 m in su) e sull’Appennino centro-settentrionale (1800-2000 m in su). Sulle Alpi Marittime oltre i 2000 m è possibile che la neve si accumuli per circa 15 cm. Martedì 23 ci saranno alcune precipitazioni in Campania, Basilicata e Puglia settentrionale. Mercoledì 24 alcune correnti artiche investiranno il Nord Europa e potrebbero toccare anche l’Italia. Nello specifico potrebbe formarsi un ciclone tra il mar Ligure e il Tirreno. Ciò potrebbe provocare anche nevicate sulla Alpi anche sotto i 1000 m e sull’Appennino centro-settentrionale dai 1500 m.

Il meteo da giovedì

Allerta per giovedì 25: potrebbero esserci precipitazioni davvero abbondanti con rischio di nubifragi e allagamenti, in particolare nelle Regioni del Nord e quelle della fascia tirrenica. Temperature in calo, il che può tradursi in nevicate anche a quote molto basse (possibili in pianura) nelle Regioni di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. In generale, sul finire della settimana, l’arrivo più intenso di correnti artiche potrebbe portare instabilità meteorologica con nevicate più diffuse, ma non c’è ancora certezza.