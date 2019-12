Meteo Roma 4 dicembre 2019: la pioggia concede una tregua

Meteo Roma 4 dicembre 2019. Condizioni di tempo stabile con possibili foschie nella mattinata ma in rapido diradamento, prima che al pomeriggio la nuvolosità torni ad aumentare; nubi sparse anche in serata ed in nottata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.ù

Previsioni Lazio

Tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a locali foschie sulle coste e lungo la valle del Tevere nella mattinata; tempo asciutto anche nel pomeriggio ma con cieli generalmente poco nuvolosi su tutta la regione. Qualche nube anche in serata, mentre nella notte locali acquazzoni non si escludono specie sul Basso Lazio.

Meteo Italia 4 dicembre 2019

Tempo stabile sulle regioni settentrionali sia nelle ore diurne che in quelle serali. Sole prevalente al mattino e al pomeriggio salvo qualche addensamento al Nord Ovest, nuvolosità in aumento dalla sera ad iniziare sempre dai settori occidentali.

Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al Centro Italia nelle ore diurne, mentre in serata la nuvolosità inizierà ad aumentare sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Possibili piogge in nottata sul basso Lazio, asciutto altrove.

Peggiora il tempo al Sud, con i primi acquazzoni al mattino sulla Sardegna e al pomeriggio anche in Sicilia. Nelle ore serali il maltempo insiste sulla Sardegna, con precipitazioni sparse in estensione verso i settori Peninsulari. Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

