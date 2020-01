Meteo Roma domani 24 gennaio 2020, le previsioni per la giornata di venerdì. Il vasto campo anticiclonico tenderà a cedere e di conseguenza la perturbazione attualmente presente sulla penisola iberica farà sentire i suoi effetti sul nostro paese subendo la spinta del flusso atlantico.

Le prime precipitaizoni si attendono già nella giornata di domani sulla Sardegna e sul Nord Ovest. A seguire i fenomeni si estenderanno anche su Emilia Romagna, Veneto e regioni centrali. Tra domani e sabato i valori delle temperature tenderanno a scendere durante le ore centrali della giornata riavvicinandosi così alle medie del periodo. Tornerà inoltre a cadere la neve sul Alpi e Appenninianche ma a quote medie. Secondo le ultime emissioni dei modelli però, sembra che il maltempo avrà durata

breve. Per saperlo rimanete connessi sul portale

www.centrometeoitaliano.it. Vediamo adesso il dettaglio per la città di Roma.

Meteo Roma domani 24 gennaio 2020: arriva la pioggia tra venerdì e sabato

Nel territorio comunale di Roma oggi i cieli saranno sereni o poco nuvolosi oggi, con tendenza a copertura nuvolosa in calo, fenomeni precipitativi assenti. I valori termici o le temperature, stazionarie, sono comprese tra 3.6 e 14 gradi centigradi. I venti soffieranno da SE e saranno compresi tra 1 e 7 km/h.

Meteo prossime ore per Roma. Nel corso del mattino visibilita lievemente o temporaneamente ridotta, nel corso del pomeriggio cielo sereno, durante la sera sereno o poco nuvoloso. Qualche nube nel corso della mattinata. Nuvolosità in progressivo aumento nel pomeriggio fino alle ore serali in cui si attende un peggioramento con piogge diffuse. Temperature comprese tra +4°C e +14°C.

Le previsioni per il resto del Lazio

Tempo stabile al mattino con schiarite alternate a nubi sparse su tutto il territorio; possibili isolate piogge al pomeriggio sui settori interni settentrionali, nuvolosità diffusa altrove. Peggiora tra la sera e la notte con piogge estese su tutti i settori e neve sui rilievi fino a 1600 metri.

Maltempo in arrivo tra la mattinata e il pomeriggio sulle regioni nord-occidentali d’Italia con piogge sulla Liguria e sul Piemonte, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota. Maltempo in estensione a tutto il nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota.

Mattinata ancora soleggiata al centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell’Abruzzo.

Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.