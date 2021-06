Meteo Roma weekend, le previsioni per sabato 19 e domenica 20 giugno 2021: in arrivo afa e caldo

Dopo una primavera che sembrava non voler decollare, ecco che sta per arrivare nel Lazio l’estate con un weekend che si preannuncia essere all’insegna del caldo.

Meteo Roma 19 e domenica 20 giugno 2021: le previsioni

Nel Lazio la giornata di sabato 19 giugno sarà caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a velature in transito su gran parte della Regione. In serata, il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori. Nella Capitale le condizioni di tempo sono stabili nel corso delle ore diurne, con velature sparse al mattino e poi anche al pomeriggio. In serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +16°C e +34°C.

La giornata di domenica 20 giugno nel Lazio vedrà sole prevalente nel corso delle ore mattutine su tutto il territorio, qualche nube in più nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà stabile con nubi sparse. Peggiora nella notte a partire dai settori costieri. A Roma, invece, ci saranno ampi spazi di sereno nelle ore mattutine, mentre nel pomeriggio i cieli saranno poco nuvolosi. Asciutto in serata sempre con qualche nube. Peggiora nella notte a partire dai settori costieri. Temperature comprese tra +18°C e +34°C.

Le previsioni meteo nel Lazio

Come fa sapere Meteo Centro Italia, l’alta pressione ha conquistato la penisola e dal weekend questa tenderà a rinforzarsi ulteriormente, con un preponderante contributo africano. Infatti, a partire da sabato, una bolla calda africana si dirigerà verso l’Italia determinando un ulteriore aumento delle temperature sia in quota che al suolo. Almeno fino a martedì le temperature potranno sfiorare a più riprese i 40 gradi su molte località del centro Italia. Lungo i settori costieri tirrenici, è lecito attendersi il passaggio di nubi alte e innocue. Successivamente, a partire dalla metà della prossima settimana, sembra ipotizzabile un leggero calo delle temperature che, seppur auspicabile, rimane ancora da confermare.