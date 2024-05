Il mezzo pesante è andato in fiamme all’altezza del chilometro 95, nei pressi di Fontanellato.

Mezzo pesante in fiamme sulla A1, coda di 9 km

Disagi e traffico in tilt sull’Autostrada A1 nel tratto compreso tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Poco prima delle 12 di questa mattina, un mezzo pesante è andato in fiamme all’altezza del chilometro 95, nei pressi di Fontanellato, Parma.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla Polizia stradale, i soccorsi sanitari e sanitari del 118. Non ci sarebbero feriti. Ai viaggiatori in marcia in direzione Milano, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Parma e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare sull’autostrada all’altezza di Fidenza.