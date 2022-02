Mici in cerca di famiglia: “Abbiamo bisogno di aiuto”, l’appello dei volontari

Oggi è il giorno della Festa del Gatto e i volontari de “I Gatti delle macerie di Accumoli” chiedono l’aiuto di tutti: sono moltissimi i mici (e anche i cagnolini) che hanno bisogno di trovare una famiglia che si occupi di loro, gli regali amore e cure, ricevendo in cambio tutto l’affetto che solo un amico a 4 zampe può dare. Sono Bea, Ricky e Lori i tre volontari che ogni giorno si occupano di cuccioli e anziani rimasti colpiti dal terremoto del 24 agosto, lasciando in molti senza casa.

Festa del Gatto: un aiuto per i volontari

L’appello divampa dalla pagina Facebook dell’associazione: “Oggi è la giornata del gatto ed il nostro pensiero va a loro che vivono sulle macerie e non hanno la fortuna di vivere in una casa…. Se avete piacere di donare del cibo per loro abbiamo aperta una lista Amazon con tutto quello che settimanalmente portiamo noi 3 volontari, Ricky, Lori e Bea ad Accumoli! Abbiamo sempre grande e continua emergenza di crocchette per gatti adulti!!! Grazie di cuore se ci aiuterete!” Non solo: i volontari si fanno in quattro per cercare di trovare una famiglia a quanti più mici possibili. C’è chi non ha nemmeno un anno, come Penelope, dal “carattere docile e predisposto al contatto umano”, oppure Giovannino, “Un cuore di gatto che dove lo metti si sta… socievole con tutto il mondo, dall’adattamento meraviglioso ad ogni situazione!” ma che ha bisogno di cure: ha la gengivite, faucite, una massa a cavolfiore che va analizzata tramite biopsia e la FIV. Speriamo che il giorno della Festa del Gatto possa portare un po’ di gioia anche a questi mici!

(Foto Facebook I Gatti di Accumoli)