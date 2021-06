Mille Miglia 2021 a Roma: data, orari, percorso, strade chiuse e deviazioni

È partita ieri, mercoledì 16 giugno, la Mille Miglia 2021: la celebre gara per auto storiche lungo l’Italia. Come avevamo già anticipato il punto di partenza è stato Brescia e ci saranno diverse tappe intermedie – da Viareggio a Roma – prima di arrivare a Bologna, sabato 19 giugno.

Mille Miglia 2021 a Roma: strade chiude, orari, date

Come noto la Mille Miglia 2021 interesserà anche la Capitale, percorrendo proprio le strade del centro storico; questo, come tutti i romani immaginano, creerà non pochi disagi ai cittadini. Già da martedì 15, infatti, gli addetti ai lavori hanno iniziato a chiudere e programmare le deviazioni che andranno ad aumentare fino a sabato. Sono infatti due le tappe che interesseranno la Capitale:

Tappa 2, giovedì 17 giugno 2021: Settore 6, VITERBO – ROMA

Tappa 3, venerdì 18 giugno 2021: Settore 7, ROMA – ORVIETO

Nelle giornate di giovedì e venerdì, dunque, circa 400 auto d’epoca arriveranno a Villa Borghese per poi – suddivisi in gruppi – spostarsi in via Veneto.

Da martedì a sabato saranno quindi soggette a modifiche le linee: 52, 53, 61, 160, 590, C3 e nMA. Per la giornata di giovedì, però, dalle 15 a fine corsa, ci saranno problemi anche per le linee 89, 100, 490 e 495.

Atac: autobus deviati Mille Miglia 2021

Linea 52 ( circolare) = dalle ore 7.00 di martedì 15 a cessate esigenze (ore 20.00 circa) di sabato 19 giugno

-Proveniente da via Archimede: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto.

-Proveniente da via Archimede: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto. Linea 53 (circolare) = dalle ore 7.00 di martedì 15 alle ore 15.00 di giovedì 17 giugno

-Proveniente da piazza Mancini: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto.dalle ore 15.00 a fine servizio di giovedì 17 giugno- Proveniente da piazza Mancini: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto, normale itinerario di linea fino al ritorno su via Veneto, poi via Boncompagni, via Piemonte, Corso d’Italia, piazzale Brasile.Inoltre, giovedì 17 dalle ore 15.30 alle ore 24.30, viene interdetto l’accesso all’interno di Villa Borghese, linee 89-490-495 e n201 provenienti da via G.B. Vico, proseguono via del Muro Torto e corso d’Italia; provenienti da piazzale San Paolo del Brasile, proseguono per via del Muro Torto, piazzale Flaminio, via Romagnosi, via Azuni. Da inizio servizio di venerdì 18 a cessate esigenze (ore 20.00 circa) di sabato 19 giugno. – Proveniente da piazza Mancini: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto.

Linea 100 (circolare) = dalle ore 15.00 a fine servizio di giovedì 17 giugno- In Direzione Porta Pinciana: da via Veneto altezza via Boncompagni, deviano via Piemonte, corso d’Italia, piazzale Brasile, da dove prosegue per Porta Pinciana (capolinea).

Linea 160 = dalle ore 7.00 di martedì 15 alle ore 15.00 di giovedì 17 giugno

– Solo in direzione piazzale dei Caduti della Montagnola: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto.

dalle ore 15.00 a fine servizio di giovedì 17 giugno

– In direzione viale Washington: giunta in via Veneto altezza via Boncompagni, percorre la stessa, via Piemonte, Corso d’Italia, piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana dove effettua capolinea provvisorio (non raggiunge viale Washington); in direzione piazzale dei Caduti della Montagnola: dal capolinea provvisorio di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto.

da inizio servizio di venerdì 18 a cessate esigenze (ore 20.00 circa) di sabato 19 giugno

– Solo in direzione piazzale dei Caduti della Montagnola: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto

Linea 590 dalle ore 7.00 di martedì 15 alle ore 15.00 di giovedì 17 giugno

– Solo in direzione piazza Cinecittà: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto.

dalle ore 15.00 a fine servizio di giovedì 17 giugno

– In direzione piazza Cinecittà: da via G.B. Vico, prosegue per via del Muro Torto, piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto; in direzione piazza Risorgimento: giunta in via Veneto altezza via Boncompagni, percorre la stessa, via Piemonte, Corso D’Italia, piazzale Brasile, via del Muro Torto, piazzale Flaminio, via Romagnosi, via Azuni,

da inizio servizio di venerdì 18 a cessate esigenze (ore 20.00 circa) di sabato 19 giugno

– Solo in direzione piazza Cinecittà: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto.

Linea nMA

dalle ore 23.30 di martedì 15 alle ore 5.30 di sabato 19 giugno

– Solo in direzione Metro Anagnina: da piazzale Brasile, Porta Pinciana, via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Veneto.

dalle ore 23.30 di giovedì 17 giugno alle ore 01.00 di venerdì 18 giugno

– Le corse in partenza da Anagnina e stazione Termini – giunte via Veneto altezza via Boncompagni, percorrono la stessa, via Piemonte, Corso d’Italia, piazzale Brasile, via del Muro Torto, piazzale Flaminio, via Romagnosi, via Azuni.

Linea C3

da inizio servizio e fino a cessate esigenze di sabato 19 giugno

– Solo in direzione Cimitero Flaminio: giunta in via Veneto altezza via Boncompagni, percorre la stessa, via Piemonte, Corso d’Italia, piazzale Brasile, via del Muro Torto, piazzale Flaminio, via Romagnosi, via Azuni.

Inoltre, nella giornata di giovedì 17 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 00.30, le linee 89-490-495 e n201 non transitano all’interno di Villa Borghese, vengono così deviate: in direzione Bressanone/Stazione Tiburtina/piazza Venezia; da via G.B. Vico, proseguono per via del Muro Torto, Corso d’Italia; in direzione Clodio/Cornelia/Valle Aurelia/Conti: da piazzale San Paolo del Brasile, proseguono per via del Muro Torto, piazzale Flaminio, via Romagnosi, via Azuni.