Mirko e Perla, possibile riconciliazione? Il GF gioca brutti scherzi

Coccole, balli lenti, baci, abbracci e momenti super hot: cosa sta succedendo tra Mirko e Perla nella Casa più spiata d’Italia? Il Grande Fratello a volte gioca brutti scherzi: sarà l’isolamento dal mondo esterno, la convivenza forzata con gli altri o magari la bolla in cui si vive h 24 sotto l’occhio vigile delle telecamere. Perla Vatiero e Mirko Brunetti facevano coppia fissa ai tempi di Temptation Island, ma il loro legame non aveva superato lo show e si erano allontanati per poi lasciarsi definitivamente. I fan della coppia hanno sempre sperato in un ritorno di fiamme e forse il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Siete curiosi di saperne di più?

Mirko e Perla sono tornati insieme?

Nella Casa del Grande Fratello tante coppie nascono così come tante coppie scoppiano. Nel reality show condotto da Alfonso Signorini negli ultimi giorni i telespettatori stanno seguendo con grande trepidazione gli sviluppi del rapporto tra i due concorrenti Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Pare che tra i due ex concorrenti di Temptation Island sia tornata l’intesa e la passione, la complicità e l’attrazione fisica. Prima il gioco hot della bottiglia, poi un ballo lento vicini vicini con tante parole sussurrate all’orecchio. I due si sono lasciati andare a momenti abbastanza focosi e piccanti, il tutto sotto gli occhi di Greta, la fidanzata di Mirko rimasta a casa.

Durante il gioco della bottiglia, Marco ha dato a Mirko le istruzioni: un vasetto con della marmellata da spalmare sul naso dell’ex fidanzata Perla e poi da togliere senza usare le mani. Mirko di sua spontanea volontà ha deciso di leccare via la marmellata dal naso di Perla. Il siparietto è stato piuttosto spinto.

Il ballo lento e le confessioni sul passato

I due ex fidanzati si sono scusati a vicenda per il comportamento tossico avuto negli ultimi mesi, quando si sono gettati fango addosso a vicenda e si sono dette una serie infinite di cattiverie. La storia di Mirko con Greta sembra giunta al capolinea e lui sembra sempre più convinto che non era davvero l’amore della sua vita, come lui stesso aveva dichiarato qualche tempo fa.

Per chi non lo sapesse la tentatrice Greta rubò a Perla il fidanzato Mirko durante la trasmissione Temptation Island. In realtà come dice il detto “la vendetta è un piatto che va servito freddo“. Chissà se Perla è davvero nuovamente interessata sentimentalmente a Mirko o vuole solo vendicarsi di Greta che da casa sua li sta guardando 7/7 h 24? Non ci resta che seguire il Grande Fratello e vedere gli sviluppi nelle prossime settimane. Ci sarà il ritorno di fiamme tra i due gieffini o un nuovo allontanamento?