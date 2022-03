Missile contro la Luna, cosa potrebbe accadere il 4 marzo 2022: il parere degli esperti

Missile contro la Luna. Ormai ci siamo, manca davvero poco a questo punto. Tra qualche ora, precisamente durante la giornata di domani 4 marzo 2022, uno dei tanti detriti che galleggiano nello spazio si schianterà contro la superficie della Luna. Ebbene si, un detrito, di quelli che noi umani ci lasciamo spesso alle spalle. Anche nello spazio! Si tratta, infatti, di un rottame di un missile lanciato qualche tempo fa, e che cadrà a circa 9.200 km/h, domani intorno alle 13.26 ora italiana.

Chi è il proprietario del missile?

Per il momento, gli esperti del settore non sono ancora riusciti a capire chi sia l’effettivo proprietario del razzo in questione. L’urto, tra le altre cose, è considerato anche un’occasione per poter dare un’occhiata fugace al sottosuolo lunare. Probabilmente per raccogliere dati sismici in merito.

Le ipotesi ad oggi

La certezza, per il momento, è che non ci sono certezze! Alcuni sostengono che si tratti di un residuo di quel famigerato missile Falcon 9 lanciato ben 7 anni fa dalla ben nota SpaceX di Elon Musk. L’obiettivo di quel razzo era spingere un laboratorio atmosferico cosmico verso un punto dell’universo lontano un milione e mezzo di chilometri dalla terra. Tuttavia, facendo alcuni calcoli, gli scienziati hanno forse scoperto che la traiettoria non combacia, dunque ci sono dubbi a riguardo.

Domani, 4 marzo 2022 sapremo la verità

Un’altra ipotesi avanzata negli ultimi tempi è che il detrito in questione possa essere un pezzo di missile cinese che nel 2014 aveva messo in orbita il satellite, Chang’en5-T1, anche se l’agenzia spaziale cinese ha negato che possa trattarsi di ciò. Nessuna paternità certa, dunque, per il razzo in questione. Altre informazioni si potranno conoscere solamente a seguito dell’impatto, quando il veicolo spaziale Lunar Reconnaissance Orbiter, il quale supervisiona il grande satellite, sarà le sue indagini specifiche.