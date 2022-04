Modello 730 precompilato, ecco quando si può fare online

Si avvicina anche quest’anno la scadenza per la dichiarazione dei redditi. Da qualche anno è stata data la possibilità ai contribuenti di farlo anche in autonomia sfruttando il cosiddetto Modello 730 precompilato. Ma quando si potrà fare online? Vediamo tutte le novità.

Come fare la dichiarazione dei redditi online

Per compilare in modo autonomo il 730 in maniera telematica è necessario andare sul sito dell’Agenzia delle entrate. Ricordiamo che, come ormai per qualsiasi servizio, è necessario essere in possesso dell’identità digitale o SPID per poter effettuare l’accesso. Ad ogni modo qui sarà inserita un’apposita sezione che permetterà ai contribuenti di fare la dichiarazione dei redditi in modo autonomo senza alcuna intermediazione.

Quando si potrà fare

Per ciò che riguarda date e scadenze ci sono novità rispetto allo scorso anno. Nel 2021 infatti il 730 online con il modello precompilato era stato messo a disposizione già a partire dal 30 aprile. Quest’anno invece la data è stata posticipata: il servizio sarà infatti messo a disposizione dal 23 maggio 2022.

