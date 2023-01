MODES: l’ascesa inarrestabile di Aldo Carpinteri, re del luxury brand

Sembra stia diventando inarrestabile l’ascesa di Aldo Carpinteri, creatore del luxury brand MODES, azienda leader a livello nazionale che ha cominciato già da qualche tempo anche la scalata al mercato internazionale. Si sta quindi avverando il sogno dell’imprenditore siciliano che tempo fa affermò: “ho sempre sognato di creare qualcosa che superasse i confini della Sicilia, di sviluppare un concetto di moda e retail basato sull’innovazione e i giovani talenti, di usare la mia energia e la mia passione per competere con il resto del mondo al di là della nostra isola”.

Evidentemente la lungimiranza e la caparbietà del patron del marchio MODES hanno dato i loro frutti; il suo sogno si sta avverando. Ne sono testimoni le aperture degli store in Francia (Parigi) e in Svizzera (Sankt Moritz e Gstaad).

Da Stefania Mode a MODES

L’avventura, se così possiamo chiamarla, di Aldo Carpinteri parte da lontano, dalla boutique di famiglia denominata Stefania Mode aperta nel 1971 in terra siciliana, per la precisione nella città di Trapani.

La piccola boutique ha fin dal primo momento puntato sulla eccezionale qualità dei prodotti e sulla rigorosissima selezione dei vari capi firmati con l’intenzione di offrire il top alla propria clientela. Nonostante, il grandissimo successo, ai massimi livelli per moltissimi anni, la boutique sembrava comunque destinata a rimanere confinata entro il territorio siciliano.

Tutto però ha preso un’altra piega grazie all’intervento di Aldo Carpinteri che ha compreso che era necessario adeguarsi al modo nuovo di percepire la moda; in altri termini era giunta l’ora di entrare nel XXI secolo, di esplorare nuovi orizzonti, di allargare i propri confini.

Ecco dunque che, nel 2019, l’anno della svolta decisiva, si è concretizzato il rebranding: Stefania Mode, la storica boutique trapanese, si è trasformata in MODES. Lo scopo dichiarato era quello di diventare un luxury brand di altissimo livello che punta al futuro, sempre aggiornato e in grado di offrire sempre e comunque il meglio alla propria clientela.

MODES e lo shopping online

Se lo shopping online è visto da alcuni come inadatto ai luxury brand, Carpinteri ha compreso con la sua lungimiranza che il mondo della moda stava inesorabilmente cambiando; le boutique esclusive sono sicuramente interessanti, ma, per certi versi rappresentano anche un limite, e lo shopping online era il modo giusto per aggirarlo: selezione di capi di eccezionale qualità unita alla grandissima comodità dello shopping online.

Il successo di MODES è stato clamoroso e il futuro appare davvero radioso. Adesso l’insegna MODES è presente in moltissime località italiane: Milano, Portofino, Forte dei Marmi, Porto Cervo, Cagliari, Santa Margherita di Pula (Forte Village) e Favignana.

MODES: l’esperienza in Svizzera

MODES è anche Minimodes, ovvero moda bimbo di altissimo livello. Le prime boutique dedicate ai bambini sono state aperte in Italia (Forte dei Marmi e Milano); medesimo format, ma con un occhio di riguardo al mondo del fashion applicato al mondo dei bambini.

Il grande successo riscosso in terra italiana ha convinto Carpinteri a una nuova sfida: la Svizzera; ecco dunque la nascita di una boutique dedicata in tutto e per tutto al mondo del kidswear. Sempre in Svizzera è stato inaugurato un negozio monomarca in collaborazione con Burberry.

Dopo la Francia (l’apertura di MODES Paris risale all’ottobre 2021), quindi, Carpinteri è partito alla conquista degli esigentissimi clienti svizzeri. Quale sarà il prossimo traguardo dell’imprenditore siciliano?