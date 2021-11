Monitoraggio Iss, quali Regioni rischiano la zona gialla: i dati del 5 novembre 2021

Friuli Venezia Giulia, Marche e Umbria sono tra le regioni che rischiano oggi di passare in zona gialla. Hanno un alto livello di occupazione delle terapie intensive: la prima il 9%, la seconda il 10% e la terza l’8%. Qual è il limite? Non superare il 10%. Vicine alla soglia dell’area medica sono invece Calabria (al 10%) e la Provincia di Bolzano (al 12%). Per questo parametro non si deve superare il 15%, altrimenti tornano le restrizioni più dure. Ma per passare in zona gialla è necessario oltrepassare tutti e tre i valori degli indicatori contemporaneamente.

Quali Regioni rischiano la zona gialla: i dati

Questa la situazione aggiornata ad oggi:

Abruzzo: 3% terapia intensiva, 5% area medica

Basilicata: 0% terapia intensiva, 7% area medica

Calabria: 5% terapia intensiva, 10% area medica

Campania: 3% terapia intensiva, 7% area medica

Emilia Romagna: 4% terapia intensiva, 4% area medica

Friuli Venezia Giulia: 9% terapia intensiva, 8% area medica

Lazio: 6% terapia intensiva, 7% area medica

Liguria: 5% terapia intensiva, 5% area medica

Lombardia: 3% terapia intensiva, 5% area medica

Marche: 10% terapia intensiva, 6% area medica

Molise: 3% terapia intensiva, 3% area medica

Provincia autonoma di Bolzano: 3% terapia intensiva, 12% area medica

Provincia autonoma di Trento: 2% terapia intensiva, 5% area medica

Piemonte: 3% terapia intensiva, 4% area medica

Puglia: 4% terapia intensiva, 5% area medica

Sardegna: 3% terapia intensiva, 2% area medica

Sicilia: 4% terapia intensiva, 8% area medica

Toscana: 5% terapia intensiva, 5% area medica

Umbria: 8% terapia intensiva, 6% area medica

Valle d’Aosta: 0% terapia intensiva, 4% area medica

Veneto: 4% terapia intensiva, 3% area medica