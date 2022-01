In questi 2 anni sono state innumerevoli le persone che hanno deciso di fare uno smontaggio delle caldaie per fare la sostituzione. Riuscendo ad avere poi delle agevolazioni e avendo una detrazione che fosse utile al miglioramento e alla riqualificazione dell’impianto di riscaldamento.

Per fare la giusta installazione è normale che ci sia bisogno di un tecnico che effettivamente è l’unico professionista riconosciuto dalla legge per occuparsi delle caldaie poiché hanno una grande esperienza nel settore ed eseguono dei collaudi.

I rivenditori autorizzati uniscono sia la vendita che i servizi tecnici per sostenere il proprio cliente. Ovviamente è normale che per far fare il Montaggio caldaie ci deve essere un pagamento per il lavoro del caldaista, ma che sono soldi ben spesi.

Intanto il cliente non deve occuparsi e preoccuparsi di fare il trasporto o il posizionamento della caldaia, quindi si ha già un pensiero di meno. poi ci sono tutti i collegamenti idraulici, elettrici e alle canne fumarie. Essi devono venire controllati e gestiti in modo che tutto funzioni in modo adeguato.

Basta che un collegamento non sia messo nella giusta posizione per avere poi dei problemi nella funzionalità della caldaia stessa. Quindi perché preoccuparvi quando il caldaista potrà far tutto?

Caldaie: montarle in modo sicuro

Tra le prime preoccupazioni che ci sono nell’installazione delle caldaie, che sono poi tante, c’è quello della sicurezza. La caldaia è una struttura ingombrante, di diverse dimensioni e che è pesante.

Già quando si deve fissare si deve prestare attenzione perché altrimenti essa potrebbe crollare. Cadendo mette in pericolo sia gli utenti che ci sono vicino e poi perfino la struttura stessa che si rompe.

Solo che non è questa l’unica preoccupazione per la sicurezza, ma sono altre e tutte dipendono dalle temperature che esse raggiungono. Una caldaia ha un meccanismo di accensione. La fiamma pilota brucia del combustibile e questo provoca una fiamma viva che deve essere controllata.

Quando le temperature arrivano a surriscaldare la caldaia, essa ha dei blocchi di sicurezza che impediscono eventuali diffusioni in esterno. Non solo ci sono poi anche dei blocchi che scattano per fermare l’elettricità che si disperde.

Tutte sicurezze che devono venire controllate da parte di un professionista che ha poi dei metodi per farlo e dei dispositivi che consentono di capire se essi funzionino o meno.

Montaggio delle caldaie completo di collaudo

Un’installazione caldaie termina con il collaudo dove c’è la prima accensione e ci sono stati tutti i controlli precedenti, per la sicurezza. Il collaudo però ha un ultimo step da seguire per essere superato, vale a dire le analisi dei fumi.

La combustione interna della caldaia provoca dei fumi combusti che devono disperdersi all’esterno, ma che prima devono superare delle analisi. Praticamente si deve essere certi che non essi siano poco inquinanti e per far questo, c’è un dispositivo che recupera il fumo nella caldaia è lo analizza in tempo reale.

I caldaisti quindi fanno dei paragoni con le analisi che si sono avute e i parametri decisi direttamente da parte del Ministero della Salute, quando essi sono perfetti, allora la caldaia ha il certificato di conformità.