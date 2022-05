Gli infissi sono spesso confusi con i serramenti. Non è sbagliato dire che sono la stessa cosa, ma si devono dividere le parti. Il serramento è la struttura completa, cioè il telaio che aderisce alla parete, chiamato varco, che può essere una porta o una finestra, e poi c’è la struttura, quest’ultima e la porta o la finestra.

L’infisso è di fondamentale importanza poiché essa deve sostenere la struttura, aderire alla parete, riuscire a bloccare eventuali dispersioni termiche e protegge la parte di cemento. Dunque non si deve mai e poi mai pensare che sia un elemento di secondo piano.

Purtroppo è proprio perché non si sa cosa essa sia e come funzioni che si tende a trascurare. Negli anni, nonostante si deformi, si stacchi oppure abbia delle “rotture” e spacchi, non si cambia. Un controllo e una buona manutenzione aiutano ad avere dei miglioramenti in casa.

Usare le porte e le finestre diventa molto più semplice e facile, ma si ha perfino un supporto nell’ambiente interno. Infatti è anche per questo che il Montaggio infissi deve essere altamente professionale e non essere lasciato al caso.

Isolamento degli infissi, cioè?

Uno dei punti importanti che riguardano gli infissi è quello dell’isolamento termico. Possiamo avere una porta blindata o una finestra a doppi vetri, ma se gli infissi non sono aderenti alla parete, il rischio è quello di un distacco. Questo crea uno spazio dove entra l’aria esterna e fuoriesce quella interna.

Le camere che sono più fredde hanno sempre dei problemi nei serramenti e spesso sono gli infissi che danneggiano la situazione. Dunque un interesse verso la loro forma e la loro aderenza consente di migliorare l’isolamento termico.

Si può fare un controllo di quale sia lo stato dell’infisso direttamente passando una mano vicino al telaio di contorno oppure si vede una sorta di distacco dalla parete. Questo vuol dire che l’infisso si è staccato e quindi c’è un ricambio di aria che non deve essere presente in nessuna camera.

Alle volte si può trovare una soluzione semplice mettendo del silicone sigillante, ma se il distacco è interno, il silicone andrà a staccarsi in brevissimo tempo. Qui allora occorre un supporto da un professionista per sapere se si può riparare oppure se si deve sostituire.

Lavori di limatura dei varchi

Prima di fare un montaggio o una sostituzione degli infissi non è escluso che si veda il professionista che prima stacca questo telaio e poi valuti quale sia lo stato del varco. La parete non deve avere crepe o lesioni perché altrimenti si rischia che perfino il prossimo telaio si vada a staccare.

In questo caso si effettuano dei lavori di “limatura”. Il professionista pone dello stucco o intonaco in modo da ricompattare la parete prima di andare poi a posizionare l’infisso. Si tratta quindi di un lavoro che richiede qualche ora. Appena poi si sarà asciugato, si potrà posizionare il nuovo infisso e questo in modo da limitare eventuali dispersioni e evitare dei movimenti del telaio che deve rimanere ben saldo per supportare il peso della struttura portante.