‘Morrison’, Federico Zampaglione racconta la musica sotto le stelle della Festa del Cinema

‘Morrison’: il meraviglioso Castello Colonna di Genazzano è stato protagonista dell’incontro con Federico Zampaglione e sua moglie Giglia Marra, rispettivamente regista e attrice dell’ultima fatica per il grande schermo del leader dei Tiromancino. Il film, uscito nel 2021, è stato proiettato sotto le stelle, nella regale location.

‘Morrison’, passione per la musica al Museo Atelier

Nella fresca soirée estiva Il frontman della storica band italiana ha introdotto la proiezione di ‘Morrison’ insieme a Francesca Piggianelli, Presidente di Romarteventi. Il film, prodotto da Vision, ha riscosso un grande successo nell’ambito degli eventi d’estate del Museo Atelier ‘Festa del Cinema sotto le stelle’, organizzato da Davide Fontana, Presidente Ueci Roma Capitale ed Area Metropolitana.

Francesca Piggianelli ha curato la direzione artistica con il supporto del Comune di Genazzano, il Sindaco Dottor Alessandro Cefaro e dell’Assessore alle Culture Massimiliano Lucci.

Il cinema durante ‘il grande nulla’

Il regista, accompagnato dalla consorte Giglia Marra ha ripercorso il concepimento di ‘Morrison’ durante ‘il grande nulla’ cit, il tempo cioè tutto si congelò a causa della pandemia che ha colpito il mondo. ‘Il film mi ricorda un momento di rinascita’, ha detto Zampaglione, ‘quando piani piano si tornava a vivere. Girare è stato un modo per tornare a condividere momenti creativi ed incontri con le persone’.

Il film è tratto da un romanzo del cantante e regista scritto nel 2017, dal titolo ‘Dove tutto è a metà’. ‘La passione per la musica è il tema principale di ‘Morrison’, visto dal confronto tra due diverse generazioni. Quasi la totalità dei fatti narrati sono reali, accaduti a me o a personaggi da me conosciuti’, ha detto l’Autore. ‘E’ la musica vista da dentro’.

‘Morrison’, quando la passione si prende ogni cosa

Dall’incontro di un giovane dell’underground musicale romano con una personaggio più anziano ed affermato nell’ambiente prendono vita differenti vicende. Una miscellanea di fatti che narrano crisi umane personali e sociali tracciando un percorso di esistenze che in comune hanno appunto la passione per la musica.

Sullo sfondo di una Roma con i suoi personaggi talvolta grotteschi che rendono la realtà musicale irta di insidie per una band che voglia tentare di sfondare, Zampaglione lascia intravedere il messaggio secondo il quale la musica ‘leva tutto’.

Ma lasciato alle spalle il momento di crisi che determina una sedimentazione dei vissuti e delle emozioni è l’unica che da l’istinto irrefrenabile di ricominciare. E forse proprio grazie a quell’esubero di emozioni e sentimenti nascono canzoni indimenticabili.

Federico Zampaglione, ‘in futuro un film horror’

Dei progetti futuri Zampaglione ne ha parlato con Francesca Piggianelli: ‘il prossimo film sarà un horror che uscirà probabilmente in autunno. Amo il genere dark. Certo la musica è la mia passione ma durante il mio percorso sono stato spesso attraversato dalla voglia di fare cinema.

Cominciai da ragazzo con i videoclip. Celebri quelli di animazione. Poi questa attività cinematografica è andata via via intensificandosi. Per quanto riguarda la musica invece, noto che quando comincio a esagerare con l’aspetto tecnico superando la spontaneità dell’anima poi butto via la canzone’, sorride. ‘Succede quando mi accorgo che mi metto li a costruire troppo la canzone’.

L’intervento del Sindaco di Genazzano ha sottolineato quanto per la ripartenza dell’arte ci voglia coraggio. ‘Siamo stati fermi per anni; il cinema e la musica la forza la hanno. Così come le arti e i mestieri. Bisogna ripartire.’ Al termine dell’ incontro Federico Zampaglione e la consorte Giglia Marra sono stati premiati dalle Istituzioni e dal giornalista Michel Maritato.

Proseguono gli appuntamenti con Michela Andreozzi e a seguire con Franco Nero. L’estate sotto le stelle continua con altri eventi.

(foto Marco Bonanni)