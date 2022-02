Movida a Roma, musica a tutto volume, balli, assembramenti e niente mascherine: raffica di multe

Controlli a tappeto eseguiti nel cuore della capitale a opera dei carabinieri: nel mirino, ancora una volta, la mala-movida romana. Emesse moltissime sanzioni a causa del mancato rispetto delle normative soprattutto relative all’infezione da Covid-19. Nei guai moltissimi giovani, ma anche tanti proprietari di locali.

Movida a Roma: controlli nei negozi

Il primo luogo teatro dei controlli è stato il quartiere di Trastevere: sono stati multati 4 gestori di attività commerciali, nello specifico si parla di 2 bar e 2 pub: in tali luoghi, infatti, sono state somministrate bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito. Si parla di 14 persone che hanno effettuato tale consumazione. Ognuno dei gestori è stato sanzionato di 350 euro.

Mancato rispetto normative anti-Covid

Sono stati sanzionati due cittadini cinesi, proprietario e dipendente di un ristorante, e un 32enne del Bangladesh, dipendente di un negozio, in quanto stavano lavorando senza mascherina. La multa complessiva è stata di 3mila euro e i locali sono stati sospesi dall’attività per 3 giorni.

Giovanissimi nei guai

Ancora, i controlli ci sono stati in zona San Lorenzo dove un 18enne è stato denunciato a piede libero per disturbo della quiete pubblica: il ragazzo, infatti, stava ascoltando la musica a volume alto attraverso una cassa, disturbando così il riposo degli altri cittadini. Nello specifico il fatto è avvenuto in largo degli Osci, all’angolo con via dei Volsci. A via dei Marsi, invece, sono stati multati ben 22 giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 24 anni, in quanto ballavano intono a una cassa acustica senza mascherina e non rispettando la distanza di sicurezza. La musica, tuttavia, non era molto alta.

