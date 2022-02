Movida a San Lorenzo e Trastevere, controlli a tappeto: pioggia di multe, due locali chiusi

Ancora controlli a Roma, questa volta nell’occhio della legge sono finiti alcuni locali della Movida. Le zone controllate sono infatti San Lorenzo e Trastevere: in totale sono sei i locali che hanno ricevuto una sanzione. Le multe hanno avuto un importo pari a un totale di 183mila euro. Tra i vari locali scoperto uno che somministrava alcolici a minori.

Pioggia di controlli a Roma: ecco i controlli

Il fenomeno della Movida continua a interessare i controlli della Polizia di Stato, che nell’ultimo periodo ha eseguito una pioggia di controlli nelle zone di San Lorenzo e Trastevere. Le verifiche hanno riguardato anche il controllo delle normative anti-covid, la regolarità delle attività degli esercizi commerciali, l’osservanza dell’ordinanza sindacale di chiusura anticipata dei minimarket e il divieto di somministrazione di alcolici ai minori. Sul posto gli agenti del commissariato San Lorenzo, dei Falchi della Squadra Mobile e delle Volanti dell’U.P.G.S.P, unitamente ai Carabinieri Compagnie Piazza Dante, San Lorenzo, Roma Centro, Casilina e Montesacro, dell’8° Rgt. Lazio e del Nucleo Tutela Salute di Roma, e alla Guardia di Finanza.

Movida a Roma: 6 locali sanzionati e oltre 200 persone controllate

Controllate 224 persone, 1 veicolo e 7 locali: 6 quelli che sono stati sanzionati amministrativamente. 2 sono stati chiusi temporaneamente (per 3 giorni) a seguito della violazione delle norme anti-covid e vendita di alcolici fuori orario. Multe di 400 euro per ognuno a causa della mancata capienza degli spazi. Altri 4 locali hanno ricevuto sanzioni per violazioni tributarie e fiscali: in particolare 2 esercizi di vicinato ed 1 bar sono stati sanzionati per mancanza di esposizione dei prezzi dei prodotti destinati alla vendita con una multa di 4500 euro i primi 2 e 7500 il bar. Ancora, un altro bar è stato invece multato per aver somministrato bevande alcoliche a persona minore degli anni 18, con una multa pari a 1000 euro. La chiusura dei minimarket è stata assicurata alle 22 e la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le 23 è stata efficacemente contrastata; alle 2.30 personale dell’Ama ha pulito le strada con i mezzi dotati di getto d’acqua a pressione.