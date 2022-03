Musei di Roma gratis domenica 6 marzo 2022, mostre ed esibizioni in programma

Musei, Roma. Si avvicina la prima domenica del mese, la prima domenica di questo marzo 2022, e tutta la città di Roma si prepara per la sua offerta consueta. Ingresso gratuito nei musei civici della Capitale e nelle aree archeologiche del Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle 16.00 (ultimo ingresso ore 15.00). Anche il nuovo Mausoleo di Augusto sarà fruibile, negli stessi orari. Ricordiamo, inoltre, che l’ingresso è gratuito sia per residenti che per non residenti della città. Ecco di seguito, le nostre proposte per questa indimenticabile giornata di inizio mese!

Cosa è aperto per tutti?

La Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio. E, ovviamente, i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere. La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9.00 – 19.00).

Le nostre proposte: il progetto “Li-Fi”

Tra le novità presenti, vogliamo sicuramente segnalare, in tema di applicazioni multimediali, il progetto “Li-Fi”, acronimo di Light Fidelity, al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco. In questa sede, grazie all’ausilio di faretti LED sarà possibile ricevere sui propri dispositivi mobili, in wireless, informazioni e immagini di opere della collezione. Immagini straordinarie della casa romana del IV secolo d.C. Un viaggio nei sotterranei del museo, nuovamente visitabile dopo oltre 20 anni di chiusura.

Palazzo Braschi: il progetto Segni

Proprio in questi giorni, è in corso il progetto fotografico, pedagogico e di comunicazione dal titolo ”Segni”, che ha l’obiettivo di testimoniare una delle piaghe più profonde della nostra società: la violenza sulle donne. Un progetto profondo e innovativo che ha lo scopo, certo, di lasciare il segno.

Napoleone a Museo

Continuano le possibilità infinite di questa domenica 6 marzo, al Museo Napoleonico con l’esposizione proprio su di lui: Napoleone. Un ultimo atto, che illustra le vicende dell’esilio, la morte e il successivo processo di ideologizzazione dell’imperatore.

Fotografia a Roma

Diverse le mostre fotografiche a cui poter prendere parte in questa giornata di cultura. Molte di queste saranno presenti al Museo di Roma in Trastevere. ”Prima, donna. Margaret Bourke-White” è una retrospettiva a tutto tondo, oltre cento immagini che voglio documentare la visione e la vita controcorrente della fotografa americana. Una figura fondamentale del fotogiornalismo mondiale.

Materia Nova

La Galleria d’Arte Moderna propone Materia Nova. Roma Nuove generazioni a confronto. Un viaggio entusiasmante incentrato sullo stato dell’arte contemporanea, che passa in rassegna le differenti realtà nate nei diversi quartieri e periferie della Capitale.

La Via delle Api

Il nostro viaggio culmina al Museo Civico di Zoologia, con la mostra La Via delle Api. L’evento è interamente dedicato al mondo della api e al ruolo fondamentale che esse hanno nell’equilibrio ambientale. Una mostra multimediale ed emozionate, attravero la biodiversità vegetale e animale sorretta dal ruolo di questi piccoli ma grandi insetti!

Klimt. La Secessione e l’Italia

Mostra innovativa, che purtroppo, però, fa eccezione alla gratuità di tutti gli altri eventi. Al Museo di Roma, dopo 110 anni dalla partecipazione all’Esposizione Internazionale dʼArte del 1911, Gustav Klimt fa ritorno in pompa magna, svelando l’intricato rapporto con il nostro Paese.