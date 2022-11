Nadia Rinaldi: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Anche quest’oggi, festa di Ognissanti, la Bortone è pronta a regalare un momento di gioia e relax ai propri telespettatori. Numerosi, gli ospiti presenti in studio, tra di loro anche Nadia Rinaldi, ecco cosa sappiamo di lei!

Nadia Rinaldi: biografia

Nadia Rinaldi è nata a Roma il 13 settembre del 1967. Ha frequentato il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti e ha lavorato con lui in alcune messinscene. Successivamente Nadia ha ottenuto grande successo con il film Faccione, esordio alla regia di Christian De Sica. L’attrice ha molte fiction al suo attivo e la sua carriera cinematografica è sempre andata di pari passo con quella teatrale. Nel 2018 Nadia ha anche partecipato come concorrente a L’Isola dei famosi.

Vita privata

Nadia Rinaldi ha avuto una relazione con il regista Mauro Mandolini. Dall’unione è nato il figlio Riccardo. Nel 2003 ha sposato Ernesto Ascione a Roma. Ma è nel 2008 che è diventata nuovamente madre di una bambina, Francesca Romana, nata dall’unione con il pittore Francesco Toraldo. I due si sono sposati nel 2010 e sono stati insieme per ben due anni.

Curiosità

Nadia nel 1998 è stata arrestata per possesso ai fini di spaccio di una grossa quantità di cocaina. Nel 2001 ha deciso di effettuare un bypass intestinale: ha perso 80 chili e negli anni ha raggiunto il peso forma di 70 kg. Ha vissuto per molto tempo a Pescara, ma dopo la separazione è tornata a vivere nella Capitale con i figli.

Instagram

Nadia Rinaldi è attiva sui social. Il suo profilo Instagram vanta la bellezza di oltre 80mila follower.