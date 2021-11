Napoli-Lazio: orario, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi 28 novembre 2021

Napoli Lazio, dove vedere la partita questa sera? Oggi, domenica 28 novembre, si gioca la 14esima giornata di Serie A Tim e la Lazio è impegnata in trasferta con la capolista Napoli. Ecco quindi dove e come vedere Napoli Lazio in tv e streaming. Sarà sicuramente un incontro interessante, con la Lazio che dovrà dimenticare la recente sconfitta con la Juventus in campionato, ma gasata dalla vittoria per 0-3 con il Lokomotiv Moscow in Europa League. Dal canto suo, per Spalletti affrontare la Lazio è praticamente un derby. Le due squadre scenderanno in campo stasera alle ore 20:45.

Napoli – Lazio: dove vedere la partita in Tv

Napoli Lazio, ecco dove vedere la partita in Tv e streaming tra Dazn e Sky. Dove si vede Napoli Lazio in diretta Tv e streaming? La partita sarà trasmessa su DAZN. Ricordiamo infatti che la piattaforma di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme dagli smartphone, ai PC, alle Console fino alle Smart Tv, si è aggiudicata i diritti per trasmettere tutti gli incontri della Serie A 2021-2022, tra cui l’incontro Napoli-Lazio. Bisognerà quindi scaricare l’app dedicata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

28/11 20:45 Napoli-Lazio: DAZN

Napoli-Lazio: come vederla in diretta Streaming live

Napoli Lazio: guardare in diretta streaming Gratis. E’ possibile vedere la partita Napoli-Lazio in diretta streaming? Sì, ma non gratis. Sì può seguire l’incontro di stasera anche in streaming, scaricando l’app di DAZN su Smartphone, Tablet, Xbox, PS4, PS5 o Pc.