Nato: la Svezia e la Finlandia presentano domanda di edesione

Svezia e Finlandia presentano domanda di adesione alla NATO. Quelle che fino a poche settimane fa sembravano solamente indiscrezioni ora si stanno concretizzando. Infatti i due paesi da sempre neutrali hanno attuato tutte le procedere per entrare nell’Alleanza Atlantica.

La decisione di Svezia e Finlandia di entrare nella Nato

La decisione presa dalla Svezia e dalla Finlandia se inizialmente era abbastanza incerta — Stoccolma infatti aveva optato per il mantenimento dello status quo — adesso è decisamente diversa, ‘complice’ anche l’atteggiamento della Russia e il conflitto in corso.

È infatti innegabile che gli eventi bellici che da quasi tre mesi ormai imperversano alle porte dell’Europa hanno mutato gli equilibri internazionali, i rapporti tra gli stati e le rispettive alleanze. Non senza ragione, alcuni politologi sostengono che il conflitto russo ucraino cambierà le sorti del mondo così come lo abbiamo conosciuto finora.

Presentate le domande di adesione

Alla luce degli avvenimenti che siamo soliti sentire ogni giorno, qualche fondo di verità appare incontestabile. Un passo in questa direzione è senz’altro giocato dalla presentazione da parte dei due paesi delle rispettive domande di adesione all’Alleanza.

Le domande di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia sono state presentate dal segretario generale Jeans Stoltenberg e dagli ambasciatori dei due paesi. Questi ultimi, hanno presentato formalmente la richiesta di adesione nel quartiere generale della Nato a Bruxelles.

Le parole del segretario Stoltenberg

Un passo importante e che, in un certo qual modo, segna quello che si potrebbe definire come un cambio di passo negli equilibri geopolitici esistiti finora.

In merito si è espresso con un tweet anche il segretario Stoltenberg: ‘Questo è un momento storico in un momento critico per la nostra sicurezza’, che poi aggiunge: ‘Speriamo di concludere rapidamente il processo di adesione’.