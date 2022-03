Nave con migliaia di auto di lusso affonda nell’Atlantico: perse Lamborghini, Porsche, Audi e Bentley

Un carico sfarzoso, imponente, andato completamente perso durante la lunga traversata. Auto sportive e di lusso fagocitate dall’oceano in un sol colpo, che viaggiavano a bordo di una nave cargo dalla Germania dirette verso gli Stati Uniti. Sulla stessa nave, due settimane fa era scoppiato un incendio. Ora quella nave è affondata, nella giornata di martedì scorso al largo dell’arcipelago portoghese delle isole Azzorre.

Migliaia di auto di lusso perdute in mare

L’imbarcazione si chiamava Felicity Ace, era carica di centinaia, anzi migliaia forse, di auto. Il valore di queste, poi, è al momento incalcolabile: Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley e Lamborghini. La cargo è iniziata ad affondare mentre erano in corso le operazioni per spostarla. Dopo essersi inclinata all’improvviso, ha cominciato a inabissarsi senza rimedio. La nave si trovava in un’area in cui l’oceano raggiunge una profondità di circa 3mila metri.

Incendio a bordo

Il tutto pare sia stato provocato da un incendio, per fortuna tutto l’equipaggio era stato già soccorso dalle fiamme in precedenza. Infatti, proprio lo scorso 16 febbraio si trovava alcune centinaia di chilometri a sud-ovest dell’isola Faial, alle Azzorre, quando le fiamme hanno fatto la loro brusca comparsa a bordo.