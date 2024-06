Nazionale italiana, azzurri protagonisti in uno nuovo spot: “DOP e IGP, campioni di qualità”

I giocatori della Nazionale italiana protagonisti di un nuovo spot pubblicitario: nel video Gigio Donnarumma e Luciano Spalletti

I giocatori della Nazionale italiana, che preparano l’imminente Europeo 2024, sono protagonisti nella promozione dell’eccellenza agroalimentare italiana. Mister Luciano Spalletti, oltre a diversi volti tra i più rappresentativi dell’universo Azzurro, sono stati protagonisti dello spot “DOP e IGP: campioni di qualità“. La pubblicità è stata visionata in anteprima all’interno dell’Eataly Milano Smeraldo.

Il nuovo spot coi giocatori della Nazionale

L’idea di uno spot con i giocatori della Nazionale azzurra è nata al Ministero dell’Agricoltura, in un progetto fortemente voluto dal ministro Francesco Lollobrigida. Nel breve video, che sottolinea l’eccellenza agroalimentare italiana, i giocatori sono pronti a tutto per non rinunciare all’eccellenza in tavola. In vista della trasferta europea, una “spedizione” di calciatori fa visita in dispensa: qui prendono manciate di prodotti DOP e IGP, che porteranno nel viaggio in Germania per mangiare bene. Un piano scoperto da un altro attore principale della clip: mister Luciano Spalletti. L’allenatore, però, si rivelerà un complice dei propri giocatori.

I calciatori Azzurri nella clip

La clip è stata girata con i giocatori più rappresentativi della Nazionale italiana. Oltre a mister Spalletti, nel video possiamo trovare la presenza del portiere e capitano Gianluigi “Gigio” Donnarumma, il difensore Matteo Darmian, il numero “10” per gli Europei Lorenzo Pellegrini, Riccardo Orsolini (escluso dal torneo tedesco per scelta tecnica) e l’attaccante biancoceleste Mattia Zaccagni.

Un progetto che dai prossimi giorni verrà trasmesso sulla Rai, ma mostrato in primis alle istituzioni. Come spiega l’Ansa, all’anteprima era presente il ministro Lollobrigida, il presidente Ignazio La Russa, Gabriele Gravina (Presidente della FIGC), Matteo Zoppas (Presidente ICE), Chiara Zaganelli (Direttore Generale di ISMEA) e Mauro Rosati (Direttore Fondazione Qualivita). L’evento ha voluto promuovere l’eccellenza culinaria italiana, soprattutto nel campo del DOP e gli IGP: il nostro Stato è leader in Europa per questa tipologia di produzioni, in un comparto economico che vale per il Paese quasi 20 miliardi di euro.