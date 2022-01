Nettuno, il dolore della fidanzata di Manuel: «Questa vita è troppo cattiva»

Non si dà pace la fidanzata di Manuel Fagnani, il giovane tatuatore di Nettuno morto nel tragico incidente sulla neve in Trentino nel finesettimana scorso. Un dolore condiviso con un’intera città colpita al cuore da un lutto che, purtroppo, come accade in questi casi, nessuno poteva immaginarsi. Una vacanza finita in tragedia. Una morte a cui non si riesce a dare un perché. E lei, Giada, con cui stava trascorrendo la vacanza che tutti sognano, in montagna, durante le vacanze natalizie, ha voluto affidare ai social il suo immenso dolore.

Nettuno, la lettera di Giada per il suo amato Manuel

«A cosa sto pensando… sto pensando che questa cazzo di vita è troppo cattiva..», si legge in un lungo post affidato al suo profilo social. Lei era con Manuel fino a pochi attimi prima del dramma. «Non sono mai stata una che si piange addosso ma cazzo…avevo trovato la gioia, l’amore vero…quello che ti fa sentire sicura, quello che ti fa sentire libera di essere te stessa… quell’amore unico che è davvero difficile trovare… e mi è stato portato via… eri il mio tutto… eri il mio tanto e lo sarai per tutto il resto della mia vita….Non so come farò a tornare a casa nostra senza di te… la notte nel letto ti rubavo tutto il calore dello scalda sonno che io stessa non ho voluto dal mio lato… era solo una scusa per starti sempre appiccicata… amavo ogni momento insieme… anche quando mi rompevi le palle e cazzo se lo facevi, rompevi proprio il cazzo quando ti ci mettevi…».

«Ma ti amavo perché eri tu… sono sempre stata fiera ed orgogliosa di averti al mio fianco perché uomini come te ce ne sono pochi al mondo, anzi sono rari… eri buono, dolce, gioioso e simpatico… matto e tenebroso allo stesso tempo… tu rabbia e io gioia perché con te io ero solo gioia… sarai il grande amore della mia vita per sempre… e questo nessuno me lo cancellerà MAI! Quel soprannome uscito per sbaglio che ti piaceva tanto BraDa… sarà per sempre nostro! Ti prego amore mio torna da me… avevamo così tanti progetti… così tanti desideri da condividere… un futuro perfetto insieme… che solo due con le palle come noi potevano affrontare…Ti amo TANTOtanto vita mia e non smetterò mai… La tua Gialla ».

L’incidente in Trentino

Come vi abbiamo raccontato ieri il tragico incidente è avvenuto in Trentino, a San Martino di Castrozza. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, stava affrontando la pista 3 con lo snowboard quando all’improvviso ha perso il controllo ed è finito contro contro un tronco situato a bordo pista. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è atterrata anche un’eliambulanza con le operazioni coadiuvate dal soccorso alpino e la Polizia della scuola di sci di Moena. Purtroppo però per il 28enne non c’è stato nulla da fare.