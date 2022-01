Nettuno, precipita ultraleggero: due feriti

Momenti di paura quelli vissuti da alcune persone a bordo di un aereo ultraleggero. Il fatto è accaduto in via delle Grugnole SP23b, nello specifico presso il Club “Crazy Fly” di Nettuno. I Vigili del fuoco di Anzio sono dovuti intervenire per prestare soccorso e aiutarle in quanto cadute con un aereo ultraleggero. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Anzio. I due sono stati estratti vivi e coscienti dai pompieri e affidati ai sanitari del 118. Non è stato riscontrato alcun principio di incendio del velivolo. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Anzio per scoprire le cause dell’incidente.

Aereo caduto a Nettuno: il commento di Riccardo Ciofi

“I vigili del fuoco hanno messo immediatamente in sicurezza l’ultraleggero che non ha preso fuoco durante l’impatto a terra – afferma Riccardo Ciofi della fns cisl di Roma e Rieti – e hanno liberato i due occupanti del velivolo feriti insieme al personale del 118″. “Non si è trattato di un intervento che svolgiamo ordinariamente – continua il sindacalista – tuttavia non di rado avvengono questi episodi che fortunatamente non ha causato conseguenze peggiori per la popolazione e non ha coinvolto altre persone”.