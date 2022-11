Nino Manfredi, l’omaggio al celebre attore alla Casa del Cinema di Roma

Nino Manfredi, sold out per l’omaggio di Visioni & Illusioni al grande attore italiano e assegnazione ‘Premi Raf Vallone’ IV Edizione alla Casa del Cinema

Nino Manfredi alla Casa del Cinema

L’evento, svoltosi presso la Casa del Cinema, ha previsto la proiezione del film “Per grazia ricevuta”, diretto ed interpretato da Manfredi. L’organizzazione è stata a cura di ‘Associazione Visioni & Illusioni’, con Presidente Onorario Giuliano Montaldo, Presidente Ettore Spagnuolo, la Vice Presidente Michela Trabalzini ed il coordinamento di Francesca Piggianelli.

Manfredi, illustri ospiti in sala

Nella serata presentata da Alberto M. Castagna e dal critico Guido Barlozzetti, è intervenuto il regista Luca Manfredi, figlio del grande attore, che prese parte al film come comparsa all’età di 11 anni e, in videocollegamento, il Presidente Onorario dell’Associazione, Giuliano Montaldo, che ha offerto un suo personale ricordo di Nino, che ha diretto in “Il giocattolo”.

All’evento hanno preso parte la moglie di Nino Manfredi, Erminia Ferrari Manfredi e alcuni amici come l’attrice Pamela Villoresi, giunta appositamente da Palermo per ricordare il grande attore accanto al quale recitò in “Il giocattolo”.

Notevole, inoltre, la presenza in sala di personaggi del mondo dell’arte, della cultura, dello spettacolo e delle Istituzioni tra i quali Livia Bonifazi, Gerardo Di Lella, Eleonora Brown, Osvaldo Bevilacqua, il Generale Tullio Del Sette, il Professor Giulio Prosperetti, la magistrata Maura Caprioli, Alessandra Spagnuolo.

“Per grazia ricevuta”, premiato al Festival di Cannes come migliore opera prima, fu vincitore di due Nastri d’Argento per il miglior soggetto e la migliore sceneggiatura. A Nino Manfredi andò un David di Donatello speciale. Il film riscosse un grande successo di pubblico e di critica all’epoca della sua uscita.

Premi Speciali Raf Vallone

Prima della proiezione sono stati assegnati i Premi Speciali Raf Vallone IV Edizione, consegnati dal Direttore Saverio Vallone – figlio del grande artista- a Luca Manfredi, Pamela Villoresi e, a sorpresa, a Giuliano Montaldo ed Ettore Spagnuolo di Visioni & Illusioni, con un arrivederci alla prossima edizione che si terrà a Sperlonga.

Al termine della proiezione il pubblico si è sciolto in un fragoroso applauso; a seguire è stata offerto un sontuoso banchetto presso le sale del Reale Circolo Canottieri Remo.

foto Marco Bonanni e Pitta Zalocco