No all’Autostrada Roma Latina: i comitati continuano a chiedere soluzioni alternative

Autostrada Roma Latina, soluzione ancora lontana. Sono passati 16 anni dalla presentazione del primo progetto dell’autostrada/bretella a pedaggio. Nonostante il sostegno di tutti i Governi e di tutte le Giunte della Regione Lazio, il cantiere non è mai partito. I Comitati NOcorridoio/NObretella si sono opposti con tenacia a questa inutile, devastante e costosa grande opera. Vogliamo iniziare questo 2020 con un appello rivolto a tutte le Istituzione decisorie. Serve ritirare una volta per tutte il progetto autostradale, per rispondere in pochi anni e con minori costi alla domanda dei pendolari che in primis chiedono sicurezza.

No alla Roma – Latina: le proposte alternative

Per questo invece di un’opera miliardaria come l’autostrada A12-Roma-Latina, chiediamo il più economico (costo 500 milioni di euro) ed efficace adeguamento in sicurezza di tutta la Via Pontina (da non confondere con il solo rifacimento del manto stradale), per scongiurare i tanti incidenti mortali (607 fino ad oggi).

Anche l’impatto della bretella Cisterna-Valmontone, che provocherà l’esproprio e la chiusura di decine di aziende agricole d’eccellenza, si può evitare sostenendo la proposta dei Comuni dell’area geografica interessata. Difatti, questo progetto denominato “bretellina leggera”, consiste nella ricucitura, nel potenziamento, nella costruzione di rotonde e di nuovi piccoli tratti stradali, della rete viaria provinciale, dal costo di 70 milioni di euro.

Chi vuole invece realizzarla

I nostri detrattori stanno discutendo se far ripartire il progetto in project financing bloccato dalla sentenza del Consiglio di Stato, oppure di farlo, come affermato da Zingaretti, in house a totale capitale pubblico. Visto, come diversamente dichiarato fino adesso da tutti i sostenitori dell’autostrada a pedaggio, che le risorse economiche non si potevano destinare ad altra opera, a questo punto – come dichiara Gualtiero Alunni Portavoce del Comitato No Corridoio Roma-Latina – “noi rilanciamo le nostre alternative, e chiediamo di finanziarle in house!”

Si potrà così ottenere un minor impatto ambientale e sociale, una forte riduzione dei costi e dei tempi di costruzione, e nessun salato pedaggio. Il completamento virtuoso di questa nuova progettazione alternativa, risiede nella costruzione dell’intermodalità ferroviaria complanare alla Via Pontina, che potrà ridurre l’uso dei mezzi privati su gomma a beneficio della fluidificazione del traffico che, anche con il progetto autostradale e visto l’imbuto d’ingresso a Roma, continuerebbe altrimenti a creare inesorabilmente file interminabili. Il cerchio delle nostre proposte si chiude con il rilancio del trasporto merci su ferro per togliere dalla strada “bisonti” come i TIR.

Convegno a Roma

Su questi argomenti i nostri Comitati hanno organizzato per il 17 Gennaio 2020 alle ore 17,30 presso il Teatro della Dodicesima in Via Carlo Avolio, 60 A Spinaceto (Roma) un Convegno Pubblico dal titolo “Autostrade A12-Roma-Latina e bretella Cisterna-Valmontone: le ragioni dei Si, quelle del No e le proposte alternative”. All’evento parteciperanno figure politico/istituzionali, rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e di categoria, Sindaci e Avvocati.

I Nodi Territoriali dei Comitati No Corridoio Roma-Latina e No bretella Cisterna-Valmontone