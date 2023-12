Noemi Bocchi nel mirino di Corona, cos’altro è emerso sulla compagna di Totti

Nelle ultime settimane la nuova compagna di Francesco Totti Noemi Bocchi è stato presa di mira da Fabrizio Corona e sono trapelati una serie di dettagli sulla sua vita personale e sul suo rapporto con l’ex bomber della Roma. Secondo le indiscrezioni, la nuova fiamma del Pupone avrebbe un passato di cui neppure lui è a conoscenza. Siete curiosi di saperne di più?

Ambiziosa arrampicatrice sociale: ecco chi è Noemi Bocchi

Secondo quanto detto da Fabrizio Corona, Noemi Bocchi una volta capito che nella vita poteva avere molto di più del tenore di vita che conduceva con il marito Mario Caucci l’avrebbe lasciato e preso di mira come sua preda l’ex bomber della Roma.

Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti si fanno la guerra fuori e dentro al tribunale, ma anche la nuova fiamma del Pupone e l’ex marito di lei Mario Caucci. Nello specifico Noemi ha denunciato il padre dei suoi due figli di violenza sessuale, mentre lui ha replicato controdenunciando l’ex moglie accusandola di averlo lasciato solo ed esclusivamente perché voleva un tenore di vita ancora più alto di quello che lui riusciva a darle.

A detta dell’ex marito, la bionda fiamma del Pupone sarebbe ambiziosa ed amante del lusso, della vita facile e sarebbe interessata più al benessere economico che all’amore.

Un nuovo bebè in arrivo per Totti?

Circolano con insistenza già da diversi giorni le voci della volontà di allargare la famiglia (già molto allargata a dire il vero) di Totti e Noemi Bocchi. I due piccioncini stanno pensando di avere un figlio che si aggiungere ai due figli di lei (Sofia e Tommaso) e ai tre di lui (Cristian, Chanel e Isabel). Sarebbe il terzo figlio di Noemi e il quarto di Totti.

La notizia non stupisce e pare essere del tutto fondata. Ricordiamo che l’ex calciatore ha sempre desiderato una famiglia molto numerosa e questo suo sogno si era infranto con la crisi e poi la fine del matrimonio con Ilary Blasi. “Voglio avere cinque figli come una squadra di calcetto”, avrebbe detto tantissime volte il genio del pallone.

Per il momento sia Noemi che Totti hanno l’affidamento congiunto dei loro rispettivi figli nati dai matrimoni precedenti. La voglia di un figlio in comune è la prova di un rapporto ormai forte e consolidato e del desiderio di un futuro insieme sereno e luminoso, lontano dai malumori e dalle battaglie in tribunale che abbiamo visto questi mesi.

Sul futuro bebè della coppia del momento anche Fiorello ci ha scherzato su, dicendo che se nascerà femmina la chiameranno Ripicca con diminutivo Ripy. Chissà se e quando arriverà il nuovo baby Totti e come la prenderà l’ex moglie del calciatore. Al momento la showgirl Ilary Blasi sta cavalcando l’onda del successo del suo documentario Unica in cui racconta la sua versione sulla fine delle nozze e suoi tradimenti del marito.