Noleggio a lungo termine: facciamo il punto sulle automobili più richieste del momento

Il noleggio auto a lungo termine è una soluzione di mobilità sempre più apprezzata in Italia. Secondo uno studio UNRAE, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nell’ultimo trimestre 2021 oltre 15% delle vetture noleggiate è stata richiesta dai privati, a dimostrazione di come questa formula non sia più esclusivamente un’opzione usata da aziende e professionisti.

Per quanto riguarda il tipo di alimentazione la maggior parte dei privati preferisce le auto diesel a noleggio(38,1%), seguite dalle auto a benzina e dalle vetture ibride con percentuali intorno al 20%. Le auto elettriche pesano per quasi l’8% dei contratti NLT, mentre le ibride plug-in ricaricabili arrivano a quasi il 10% delle auto noleggiate dai privati a lungo termine.

Tra le marche più gettonate il leader si conferma la Fiat, con una quota intorno al 15% dei noleggi da parte di privati, seguita da Audi, Volkswagen e Peugeot. I modelli più richiesti sono invece la Fiat Panda, la piccola utilitaria italiana proposta nelle versioni GPL, metano e ibride, la Fiat 500 disponibile anche 100% elettrica e la Smart fortwo, la due posti a zero emissioni simbolo della mobilità urbana.

Dove noleggiare un’auto a lungo termine in modo conveniente?

Per noleggiare un’auto a lungo termine esistono diverse opzioni: senza dubbio, uno dei modi migliori per scoprire le tariffe più convenienti è attraverso i canali online. È sufficiente fare riferimento a portali comparatori specializzati, che permettono di individuare le principali opportunità del momento in modo semplice e veloce.

Per esempio, è possibile optare per il noleggio a lungo termine su Facile.it, che permette di passare in rassegna un’ampia selezione di automobili, di usufruire di tante offerte esclusive, soluzioni senza anticipo e in pronta consegna, nonché di richiedere la personalizzazione del canone.

Su internet diventa quindi più semplice confrontare i vari modelli senza perdere tempo, per comparare le auto da noleggiare in base al prezzo del canone mensile o alla popolarità del modello.

Inoltre, si possono effettuare ricerche personalizzate, per visualizzare soltanto le automobili che possiedono i requisiti desiderati. Ad esempio, è possibile cercare soltanto le citycar o i SUV a noleggio a lungo termine, filtrare le offerte per le auto diesel o le macchine elettriche, oppure in base alla presenza del cambio automatico o manuale.

Si possono anche realizzare ricerche in base alla fascia di prezzo del canone, per valutare soltanto le auto con unatariffa adatta al proprio budget a disposizione per la mobilità, oppure visualizzare solo i modelli di una marca specifica o le vetture compatibili per i limiti previsti per i neopatentati.

I servizi online offrono benefici non solo per i privati, ma anche per le aziende e i titolari di partita IVA che vogliono noleggiare a lungo termine un’automobile, per semplificare la ricerca del modello giusto e non perdere le migliori occasioni sul mercato NLT.

Auto endotermiche, ibride o elettriche: quale conviene noleggiare a lungo termine?

Nella scelta di un’auto da noleggiare una delle decisioni più difficili riguarda il tipo di alimentazione. Le macchine endotermiche, con motore a combustione a benzina e diesel, sono indicate per chi percorre molti chilometri in autostrada e sulle strade extraurbane, oppure per chi non dispone di soluzioni di ricarica in casa o nei pressi dell’attività lavorativa. In questo caso è opportuno scegliere un modello con omologazione ambientale elevata, preferendo le auto Euro 6d per evitare restrizioni eccessive alla circolazione urbana.

Le auto elettriche sono senza dubbio l’opzione migliore per la sostenibilità ambientale, in quanto non producono emissioni di CO2 nette e usufruiscono di numerose agevolazioni. Si tratta ad esempio dell’esenzione dal pagamento del bollo auto per i primi 5 anni dalla data di immatricolazione, infatti la tassa automobilistica è uno dei pochi costi non inclusi all’interno del canone mensile. In molte regioni italiane è anche possibile accedere gratis nelle ZTL, oltre a poter parcheggiare nelle zone a pagamento senza pagare nulla.

Una via di mezzo per la transizione ecologica sono le auto ibride, soprattutto i modelli con tecnologia ibrida plug-in. Le ibride ricaricabili offrono emissioni e consumi ridotti rispetto alle endotermiche, tuttavia in confronto alle macchine elettriche non presentano il problema dell’autonomia e possono procedere anche con il solo motore a combustione. La scelta dipende ovviamente dalle proprie necessità, tuttavia è importante trovare il giusto compromesso tra benefici ambientali, economici e comodità per noleggiare a lungo termine l’auto giusta.