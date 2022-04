Noleggio motoscafo, come effettuare una navigazione sicura

Si avvicina l’estate e con essa la voglia di trascorrere giornate spensierate al mare con amici o familiari. Se per lunghe vacanze sono consigliate imbarcazioni come barca a vela o yacht, per gite più brevi anche di un solo giorno consigliamo invece il noleggio del motoscafo. A svelarci tutto quello che c’è da sapere sul mezzo è marenauta.com, portale specializzato che offre il servizio di noleggio barche tra cui motoscafi, barche a vela o yacht.

Motoscafo: le caratteristiche

Il motoscafo è una imbarcazione a motore di piccola o media cilindrata che spesso può essere guidata anche senza patente nautica. L’imbarcazione, dotata di motore, si divide in modelli entrobordo o fuoribordo a seconda della posizione di esso che può essere interno o esterno nella poppa della barca. Se il fuoribordo è estremamente comune nelle piccole o medie imbarcazioni per evitare di rubare spazio, nelle grandi viene invece preferito un motore interno nello scafo. Tra le caratteristiche principali del motoscafo c’è quella di potersi muovere rapidamente e spostarsi da una caletta all’altra con grande maneggevolezza e in totale sicurezza. Il motoscafo differisce da altre imbarcazioni a motore per l’assenza di una cabina, può essere realizzato in vari materiali tra cui legno, plastica o vetroresina ma anche lamiera di acciaio e deve assolutamente avere una tipologia di motore per poter navigare.

Barca open o cabinata?

Una delle domande che più si pongono le persone al momento di un noleggio barca è scegliere tra i modelli cabinati o quelli open. Se si tratta di un noleggio a breve termine ovviamente puoi scegliere con leggerezza, certo di poter cambiare una seconda prenotazione in futuro ma in caso tu voglia acquistare o fare una vacanza più lunga è importante capire differenze e potenzialità di ciascuna scelta. Le barche open sono perfette perché offrono comfort ed estetica ma non avendo una cabina o una zona coperta mantiene le persone al sole a lungo. Questo può essere sconsigliato a chi viaggia con bambini ma anche per chi desidera trascorrere tutta la giornata sotto il sole, rischiando di star male per l’esposizione continua ai raggi.

Navigare in sicurezza: qualche consiglio

Se vuoi navigare, con o senza patente nautica, è importante che tu conosca le regole fondamentali per poterlo fare in sicurezza. Per poterlo fare è importante conoscere le regole e per questo ti sveliamo quelle meno conosciute o meno applicate così che tu possa provvedere a rispettarle. La prima è il limite di velocità di 3 nodi per il porto, quasi mai viene rispettata ma è una velocità studiata per garantire la sicurezza di tutti nelle fasi di manovra. Seconda regola spesso violata è la distanza minima dalla costa che deve essere di 150 metri minimo fino ai 500 a seconda delle disposizioni locali. Anche le segnalazioni diurne sono spesso prese alla leggera. Attenzione poi al codice di navigazione relativo alle precedenze: proprio come in auto, anche in mare ci sono regole rigide ed è importante rispettarle per evitare spiacevoli incidenti. Insomma, conoscere le regole, indipendentemente dal possesso della patente nautica, è fondamentale.

Noleggio motoscafo a buon prezzo: dove prenotare

Che sia per una gita al mare o per una vacanza più lunga tra i diversi mezzi e imbarcazioni spicca l’elevata richiesta di motoscafi. Il noleggio motoscafo viene preferito perché più semplice da gestire rispetto ad una barca a vela e soprattutto risulta più piccolo e maneggevole. Se stai cercando dove effettuare il servizio di noleggio motoscafo a buon prezzo dai un’occhiata al sito marenauta.com. Il portale specializzato offre un’interfaccia grafica intuitiva in cui è sufficiente compilare date, richieste, tipologie di imbarcazioni e località per navigare tra le tantissime proposte della flotta Marenauta che si arricchisce anno dopo anno.