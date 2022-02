Nomination Oscar 2022: candidati, presentatori, orario e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 8 febbraio

Nomination Oscar 2022: il momento è finalmente arrivato. Chi saranno i candidati? Chi presenterà la serata? Ci sarà anche “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino? Lo scorso anno, a causa del Covid, una delle notti più attese dell’anno era stata posticipata ad aprile, ma dal 2022 si ritorna alle vecchie abitudini: appuntamento, quindi, per domani sera, martedì 8 febbraio 2022. L’orario di inizio sarà le 05.00 americane, ovvero le 14.00 italiane. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli!

Nomination Oscar 2022: i dettagli

Si partirà alle 14.00 di martedì 8 febbraio per le prime 9 categorie. Poi, alle 14.30 ci sarà il seguito. Sarà possibile assistere alla nomination in diretta live sul sito dell’Academy. Ad annunciare le nomination ci saranno Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan, ovvero la vincitrice del Golden Globe 2022 come Migliore Attrice in una serie TV musicale e il vincitore dell’Emmy come Miglior Attoe Non Protagonista in una serie comedy del 2006. In gara anche Paolo Sorrentino con “E’ stata la mano di Dio”, il quale ha già ricevuto la nomination per il Premio Bafta 2022. Sorrentino aveva già vinto con “La grande bellezza”, nel 2014: sono pochi coloro che sono riusciti a ottenere più di una volta il titolo di Miglior Film Straniero. Bisognerà aspettare, tuttavia, il 27 marzo per poter vedere la Notte degli Oscar 2022 e scoprire chi sarà il vincitore. Ancora non è stato rivelato il nome del conduttore, ma tra i candidati abbiamo Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

Orari

Alle 14.00 italiane (5.00 americane) verranno annunciati le nomination agli Oscar 2022 per le categorie:

Attore non protagonista;

Attrice non protagonista;

Cortometraggio d’animazione;

Costumi;

Cortometraggio live-action;

Colonna sonora;

Sonoro;

Sceneggiatura non originale;

Sceneggiatura originale.

A partire dalle 14.30 circa italiane (5:30 americane), invece, verranno annunciati i candidati agli Oscar 2022 per:

Attore protagonista;

Attrice protagonista;

Film d’animazione;

Miglior Film;

Fotografia;

Regia;

Documentario;

Cortometraggio documentario;

Montaggio;

Miglior film straniero;

Trucco e acconciatura;

Canzone originale;

Scenografia;

Effetti speciali.